Quatre jours après avoir affronté la Lituanie en amical (0-0), Mahmoud Jaber et la sélection israélienne retrouvaient la compétition ce dimanche soir (20h45) face à la Moldavie, pour leur dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne (ASSE) a pris part à cette rencontre, marquant ainsi la fin d’une année internationale contrastée.

Arrivé à l’ASSE cet été, Mahmoud Jaber a connu des débuts mouvementés dans le Forez. Blessé en septembre après un choc face à Grenoble, il avait dû renoncer à la précédente trêve internationale avant de revenir progressivement dans le groupe stéphanois. En octobre, il avait été convoqué par sa sélection, mais n’avait finalement pas disputé le moindre match, préférant écourter son séjour pour se ménager physiquement.

Ce mois de novembre marque donc son véritable retour sous le maillot israélien. Non utilisé face à la Lituanie jeudi, Jaber n'a pas été titularisé face à la Moldavie pour conclure une campagne de qualifications sans enjeu sportif. Israël, déjà éliminé avant cette rencontre, vise désormais la reconstruction avant le prochain cycle international.

Passeur décisif à Troyes avant la trêve, le milieu de 25 ans confirme néanmoins sa montée en puissance dans l'effectif de l'ASSE. Sa régularité retrouvée et son influence dans l’entrejeu offrent à Horneland une solution précieuse pour la suite de la saison. Après cette parenthèse internationale, Jaber retrouvera le groupe stéphanois avec l’objectif d’enchaîner les bonnes performances en Ligue 2.

Jaber commence (encore) sur le banc

Dans ce second match, le stéphanois commence donc sur le banc la rencontre. Israël va vivre un premier tournant avec l'expulsion d'un moldave et l'ouverture du score dans la foulée. Alors que tous les voyants sont au vert, les visiteurs vont égaliser en infériorité numérique. 1-1, c'est le score à la pause.

Un peu après l'heure de jeu, Israël va passer devant (2-1), toujours sans Jaber, assis sur le banc de touche en attendant son heure. C'est finalement à la 78e que le milieu stéphanois fait son apparition sur la pelouse. À cinq minutes du terme, Israël va s'offrir le break grâce à Peretz puis grâce à Revivo. Score final 4-1 pour l'équipe de Mahmoud Jaber.