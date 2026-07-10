Karim Cissé quitte l'ASSE. Le milieu offensif guinéen de 21 ans, en fin de contrat depuis le 1er juillet 2026, devrait s'engager en Ligue 3. Un départ discret, celui d'un joueur que les Verts avaient repéré à La Duchère et qui n'a jamais réussi à franchir le cap du haut niveau.

L'histoire entre Karim Cissé et l'ASSE aurait pu être belle. Natif de Conakry, formé à l'AS Aborra, à l'Académie Falcao puis à Lyon La Duchère, le milieu offensif avait tapé dans l'œil des recruteurs stéphanois alors qu'il évoluait à La Duchère. Un profil technique, 1m75, international guinéen avec quatre sélections : les signaux étaient encourageants.

Le talent était là, la régularité n'a pas suivi

Le problème de Cissé n'était sans doute pas le manque de qualités. C'était la capacité à s'adapter aux exigences du haut niveau, à la rigueur quotidienne que réclame une carrière professionnelle. Lancé à quelques reprises avec le groupe professionnel, il n'a pas su saisir les opportunités qui lui étaient offertes.

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Son bilan à l'ASSE résume une trajectoire en dents de scie. 20 matchs en National 3, 7 buts, 3 passes décisives. 20 matchs en Ligue 2, 1 but. 12 matchs en National 2, 1 but, 1 passe décisive. Des performances correctes à chaque étage, mais jamais suffisantes pour s'installer durablement. La Coupe de France, cinq matchs. La Ligue 1, zéro apparition.

Le prêt à Annecy en 2024-2025 n'a rien arrangé. 419 minutes jouées en Ligue 2, un but : insuffisant pour convaincre un club de Ligue 2 de le retenir, insuffisant pour revenir à l'ASSE avec un statut différent.

Aubagne, un nouveau départ dans un autre environnement après l'ASSE

À 21 ans, libre, valorisé à 50 000 euros selon Transfermarkt en forte baisse depuis son pic à 150 000 euros en août 2023, Cissé a besoin de se reconstruire ailleurs. Aubagne FC, pensionnaire de Ligue 3, est cette destination. Le même club qui a déjà accueilli Issiaka Touré, lui aussi en partance de l'ASSE cet été.

C'est le bon environnement pour un joueur dans cette situation. Moins de pression, un contexte plus humain, la possibilité de jouer régulièrement et de retrouver confiance. La Ligue 3 a souvent servi de tremplin à des joueurs que le football professionnel avait broyés trop tôt.

Karim Cissé a le talent pour rebondir. Il a l'âge pour le faire. L'ASSE lui a offert une chance, il n'a pas su la transformer. Ce n'est pas une histoire de fainéantise ou de mauvaise volonté : c'est parfois simplement ainsi que ça se passe. Certains joueurs ont besoin d'un autre cadre, d'une autre ville, d'une autre pression pour révéler ce qu'ils ont en eux.

Bonne route, Karim.

Source : Exclu Peuple Vert / Transfermarkt