Thierno Ballo se rapproche un peu plus de l'ASSE. Alors que son transfert n'a pas encore été officialisé, l'ailier autrichien a déjà été aperçu au Centre sportif Robert-Herbin. De son côté, Mamour N'Diaye, fraîchement recruté par les Verts, arrive avec une condition physique qui pourrait lui permettre d'intégrer rapidement le groupe d'Ian Cathro.

Le mercato de l'ASSE continue de s'accélérer. Si le club n'a pas encore officialisé l'arrivée de Thierno Ballo, plusieurs indices ne laissent désormais plus beaucoup de place au doute. L'international autrichien était présent ce vendredi au Centre sportif Robert-Herbin, où il a participé à une partie de la séance organisée par le staff stéphanois.

L'ancien joueur du Wolfsberger AC n'a toutefois pas pris part à l'intégralité de l'entraînement collectif. Il a effectué un travail individualisé en compagnie d'un préparateur physique pendant que le groupe professionnel poursuivait sa séance. Un programme classique pour un joueur en attente de la finalisation de son transfert.

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Autre signe révélateur : Thierno Ballo a rejoint le groupe lors d'une séquence consacrée aux coups de pied arrêtés. Une présence qui confirme que toutes les parties avancent dans le même sens.

Thierno Ballo, une officialisation imminente à l'ASSE

L'ASSE touche au but dans ce dossier prioritaire. En intégrant progressivement le joueur aux séances, le staff anticipe déjà son arrivée officielle afin de lui permettre de gagner un temps précieux dans sa préparation estivale.

Le profil de l'international autrichien correspond aux besoins identifiés par les dirigeants stéphanois. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs doivent apporter davantage de solutions à Ian Cathro avant le début de la saison.

L'officialisation ne semble plus être qu'une question de temps. Les dernières formalités restent à finaliser avant que le club ne puisse annoncer officiellement son recrutement.

Mamour N'Diaye arrive déjà prêt physiquement

Présenté récemment par l'ASSE, Mamour N'Diaye débarque lui aussi avec des arguments solides. Le gardien, en provenance du club norvégien de Sarpsborg, a signé un contrat de quatre saisons auquel s'ajoute une année en option.

Au-delà de son profil sportif, c'est surtout son état de forme qui attire l'attention. Contrairement aux Stéphanois, le championnat norvégien est déjà bien lancé. Le joueur a donc repris la compétition depuis plusieurs semaines avec son ancien club.

Cette avance dans la préparation devrait lui permettre de s'intégrer rapidement au groupe professionnel sans subir le retard physique souvent observé chez les recrues estivales.

L'opération est estimée à environ un million d'euros, auxquels pourront s'ajouter différents bonus en fonction des performances du joueur et des objectifs atteints. Un investissement important qui témoigne de la confiance placée en Mamour N'Diaye par les dirigeants stéphanois.

Avec un Thierno Ballo déjà présent à L'Étrat et un Mamour N'Diaye immédiatement opérationnel sur le plan physique, l'ASSE poursuit un mercato ambitieux qui pourrait rapidement prendre une nouvelle dimension.