La victoire nette contre Annecy (4-0) a confirmé la dynamique des Verts sous Montanier. Mais à la veille du déplacement à Nancy, il faudra également surveiller la situation de certains cadres du coach stéphanois. En effet, plusieurs joueurs avancent avec une marge très réduite et risquent une suspension lors des prochaines journées. Florian Tardieu est particulièrement exposé. Bilan avant ce déplacement en Lorraine.

Le succès face à Annecy a apporté de la confiance et permis à l’ASSE de rester dans le rythme. Le jeu proposé par les Stéphanois repose sur de l’intensité, du pressing et beaucoup de duels. Logiquement, cela se retrouve dans les statistiques disciplinaires.

Florian Tardieu est le premier concerné. Avec quatre cartons jaunes, il est à un avertissement de la suspension automatique. Son rôle dans l’entrejeu l’expose forcément. Il approche les vingt fautes commises cette saison (19), preuve de son activité constante à la récupération. Moins utilisé ces dernières semaines, il n'en reste pas moins que la moindre erreur peut lui coûter un match.

Tardieu et Boakye sont exposés

Augustine Boakye doit également être très vigilant. Le milieu offensif cumule huit cartons jaunes. Il a déjà purgé une suspension face au Mans et se retrouve désormais à deux avertissements d’un nouveau passage en tribune. Très engagé, souvent au duel, il est le Stéphanois qui commet le plus de fautes depuis le début de la saison avec 40 coups de sifflet contre lui !

Commettre des fautes n'est d'ailleurs pas forcément synonyme de sanctions ou de suspensions. En effet, que ce soit Davitashvili (27 fautes commises cette saison), Nadé (26) ou Miladinovic (25), aucun de ces joueurs ne se place en situation délicate par rapport à une future suspension puisque tous n'ont récolté que deux cartons jaunes durant la saison.

À la veille du déplacement à Nancy pour le compte de la 29ème journée de Ligue 2, la question ne se limite plus au terrain. Elle touche aussi à la gestion de l’effectif. Une suspension mal placée peut déséquilibrer un onze dans un match clé. Toutefois, Philippe Montanier dispose de suffisamment de solutions pour parer à toute absence.

Le bilan des cartons jaunes des joueurs de l’ASSE