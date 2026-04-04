L'AS Nancy Lorraine accueille l'ASSE pour le compte de la 29e journée, ce samedi 4 avril (20 h). En présentation de la rencontre, Pablo Correa et Brandon Bokangu se sont présentés en conférence de presse. Extraits.

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 2 reprend ses droits ce week-end. Pour le compte de la 29e journée, l'ASSE se rend à Marcel-Picot pour y défier l'AS Nancy Lorraine, 15e (28 points) et à la lutte pour le maintien. Les Verts, sur une série de six victoires et un nul depuis l'arrivée de Philippe Montanier, espèrent rester dans la course au titre derrière Troyes. Loin d'être une mince affaire face à un adversaire qui ne compte pas subir malgré l'écart hiérarchique que donne le classement. C'est en tout cas le sens du discours prôné par Pablo Correa et Brandon Bokangu en conférence de presse.

"Nous sommes capables d'obtenir un résultat" face à l'ASSE

Le technicien nancéien a commencé par revenir sur la récente période de trêve, qui a permis au groupe lorrain de recharger les batteries en vue du sprint final. "La trêve a permis de régénérer les organismes, tout en continuant à travailler pour ne pas perdre le rythme du championnat. On s’est appuyés sur les bonnes choses réalisées récemment afin de préparer le rapport de force qui nous attend samedi, explique Correa. Il a aussi fallu adapter la charge de travail, car tous les joueurs ne ressentent pas les efforts de la même manière. On a parfois baissé l’intensité, avec l’objectif de revenir plus forts dans la compétition, en travaillant différemment."

Revenir plus fort afin de répondre au défi stéphanois. D'autant plus avec la forme actuelle du club du Forez. "Nous voulons sortir vainqueurs de ce rendez-vous, même si le classement montre un écart important. Ce ne sera ni le premier ni le dernier match, mais on a déjà prouvé qu’on pouvait rivaliser avec de grandes équipes. À nous de faire le nécessaire, de nous hisser à la hauteur et d’empêcher l’adversaire d’être dans le confort. Il faudra aussi savoir marquer et leur faire mal", analyse l'entraîneur de l'ASNL, confiant. "Chaque match a sa propre histoire. Dans le football, il est difficile de se baser uniquement sur des références passées. Je m’attends à un adversaire fort, mais nous sommes capables d’obtenir un résultat."

Le public de retour à Picot pour défier l'ASSE

Une pensée partagée par Brandon Bokangu, redevenu un élément fort du groupe nancéien. Une bonne nouvelle pour Correa : "Nous sommes contents de l’avoir et espérons qu’il marquera rapidement, car il en a besoin pour sa confiance." Et l'attaquant de 26 ans de se prononcer, également, sur la réception de l'ASSE. "C’est un très beau match à jouer. Les deux équipes ont des objectifs importants, donc ce sera une rencontre décisive dans les deux sens, lance le Congolais, qui ne veut pas se laisser submerger par l'enjeu. Ça reste un match de football, il ne faut pas se mettre de pression supplémentaire. On doit l’aborder comme les autres. On a besoin de points et on veut que ça tourne en notre faveur. Pour moi, c’est une équipe comme les autres, même si elle réalise une très belle saison."

De quoi laisser augurer d'un ASNL confiant et sûr de sa force avant d'accueillir les Verts de Montanier. D'autant plus que Marcel-Picot retrouvera son public pour ce choc de Ligue 2. Un vrai plus pour Correa : "On peut penser que le public met de la pression, mais pour nous, c’est surtout une force. On doit se réjouir de son retour. Jouer dans un stade vide avantage souvent l’adversaire. Je suis heureux de pouvoir jouer devant un stade plein."