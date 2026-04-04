Ce samedi, l’AS Saint-Étienne se déplace au stade Marcel-Picot pour affronter l’AS Nancy-Lorraine de Pablo Correa. Promu après son titre en National la saison dernière, le club lorrain lutte aujourd’hui pour son maintien en Ligue 2. Présentation de l’adversaire des Verts.

Saint-Étienne retrouve Nancy pour la première fois depuis 2017. À l’époque, les Verts faisaient leurs adieux à Christophe Galtier, tandis que le club lorrain quittait la Ligue 1 avant de plonger dans une période difficile.

Relégation en National, fermeture du centre de formation, flirt avec la N2, puis repêchage grâce à la faillite du CS Sedan. À l’époque, déjà sur le banc, un certain Pablo Correa.

Revenu aux commandes, le technicien historique a permis à Nancy de remonter en Ligue 2 en une saison et demie. En Ligue 2, le début de saison avait été encourageant, avec une place dans la première partie de tableau jusqu’à la 10e journée. Depuis, la dynamique s’est inversée et le club lutte désormais pour sa survie. Saint-Étienne se déplace donc chez un adversaire qui joue sa survie.

Une attaque en grande difficulté à l'ASNL

À l’aube du sprint final, Nancy occupe la 15e place avec 28 points, soit cinq longueurs d’avance sur la zone rouge et la place de barragiste occupée par Amiens.

Le principal problème de l’ASNL reste offensif. Avec seulement 24 buts inscrits en 28 matchs (0,86 but par match), Nancy possède la deuxième pire attaque du championnat. Fait révélateur : neuf de ces buts ont été marqués par des défenseurs, soit près d’un tiers du total. Le meilleur buteur du club est d’ailleurs le capitaine Nicolas Saint-Ruf, 33 ans, défenseur central, avec quatre réalisations.

Pour conclure l’analyse offensive des Lorrains, la quasi-totalité des buts (20 sur 24) est inscrite dans la surface. Cela illustre un jeu offensif peu varié. Nancy peine à créer du danger et manque de qualité individuelle dans les trente derniers mètres.

Une identité de jeu fidèle à Correa

Sur le plan tactique, Pablo Correa reste fidèle à ses principes. Le système de base est un 4-2-3-1, avec un bloc bas et des lignes très resserrées. À la récupération, l’équipe cherche à se projeter rapidement vers l’avant, souvent dans une structure proche du 4-4-2.

Le jeu de transition repose beaucoup sur les couloirs. Zakaria Fdaouch est l’un des joueurs clés dans ce domaine. Avec 3 buts et 2 passes décisives, il est le principal dynamiteur offensif. Il tente régulièrement sa chance (41 frappes) et aime provoquer en un contre un en attendant le décalage. Il concentre une grande partie de la création offensive nancéienne.

Cependant, le manque de qualité globale limite l’efficacité de ce plan de jeu. Les transitions rapides peinent à surprendre les adversaires.

Ainsi, depuis quelques semaines, Pablo Correa revoit sa copie et a ressorti du placard Adrien Dabasse. L’homme fort du titre en National (28 matchs, 10 buts, 3 passes décisives la saison dernière) a longtemps dû patienter en début de saison, à l’incompréhension générale des supporters.

Depuis janvier, l’attaquant enchaîne. En 7 matchs, il a inscrit 2 buts et apporte un point de fixation intéressant, qui manquait à l’ASNL dans les sorties de balle. Son profil dos au jeu permet à Nancy de mieux conserver le ballon plus haut et de faire remonter le bloc. Cela profite aux joueurs de couloir, qui peuvent graviter autour de lui. À l’inverse, son concurrent Bokangu (3 buts, 2 passes décisives) présente un profil davantage tourné vers la profondeur.

Un collectif qui s’accroche malgré les difficultés

Faute de moyens, l'ASNL s’est appuyé sur un recrutement opportuniste, basé sur des prêts et des profils ciblés. Le club a clairement misé sur la solidité défensive.

L’une des réussites de la saison reste Enzo Basilio. L’ancien gardien de Guingamp s’impose comme l’un des très bons portiers de Ligue 2, avec 70 arrêts et 7 clean sheets. Il joue un rôle majeur dans le maintien du club à flot.

D’autres renforts sont venus densifier l’effectif, comme Jérémie Gélin, arrivé cet hiver pour stabiliser le milieu de terrain, ou encore Nehemia Fernandez, défenseur prometteur.

La saison de Nancy a également été perturbée par plusieurs huis clos (six depuis le début de saison). Pour la réception de l’ASSE, le club retrouvera son public, mais sans supporters stéphanois, interdits de déplacement.

À domicile, Nancy affiche des résultats fragiles : 14 points pris, pour une 15e place dans ce classement. Le club reste sur une série de six matchs sans victoire (trois nuls, trois défaites), dont deux revers lors des dernières réceptions.

Attention toutefois : Nancy est capable de coups d’éclat, comme en témoigne sa victoire face à Troyes (2-1) le 7 février à Picot.

Un déplacement piège pour les Verts ?

À l’aller, les Verts l’avaient emporté 2-1, avec un but de Cardona entaché d’un hors-jeu. L'ASNL est une équipe capable, sur un match, de se hisser au niveau de son adversaire. Et nulle doute que les Lorrains seront présent dans l'impact.

Sur le papier, Saint-Étienne part favori. Mais le contexte du maintien, l’intensité défensive et la volonté de Nancy de fermer les espaces en font un adversaire à ne pas sous-estimer.

Dans ce type de rencontre, l’efficacité offensive et la capacité à contourner un bloc bas seront déterminantes.

À l’approche du sprint final, les Verts sont prévenus : ce déplacement en Lorraine sera un vrai défi.