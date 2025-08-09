L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Sur la pelouse du Stade Francis Le Basser, les stéphanois devront éviter le piège lavallois pour bien entamer la saison. Pas simple face à un adversaire made in L2 : Laval. Cyprien Legeay, journaliste référence sur le club de la Mayenne, a répondu à nos questions.

Comment s'est déroulé l'été (prépa) de Laval ?

Cyprien Legay : "Tout s'est très bien passé avec un groupe finalement qui a relativement peu changé. Il y a eu onze départs, mais pas que des marquants. Beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas ou des jeunes. On compte quatre arrivées dont Julien Magiotti qu'on connait déjà très bien à Laval. Tout s'est bien passé niveau préparation. Dans le contenu, Olivier Frapolli a souvent reproché le manque de personnalité offensif, mais c'est assez logique. La prépa a été bonne. Le point noir c'est Yohan Tavares, leader de la défense qui a été malade. Il ne pourra pas être présent face à l'ASSE."

Comment évalues-tu le mercato des Tango ?

Cyprien Legay : "Le mercato est plutôt étrange cette année. On sait que le football français est en difficulté en ce moment. Laval a dû vendre. Kouassi et Cherni sont partis. Deux ventes qui étaient attendues. Cherni voulaient partir depuis un moment. Laval a récupéré 1.3 M€ pour Kouassi ce qui est important. Il y aura peut-être une troisième vente.

Laval a vendu les joueurs qu'ils voulaient et se sont séparés des joueurs qu'ils ne voulaient plus. Sportivement, Laval s'est un peu affaibli, mais a réussi à conserver son ossature : Samassa, Sanna, etc... Il y a un groupe fort qui permet d'attaquer sereinement le championnat. Olivier Frapolli ne s'en cache pas, il espère un latéral droit, un latéral gauche et au moins un attaquant. Il manque vraiment un attaquant rapide. Mais ce n'est pas simple. Pour l'instant, le mercato est bon vu le contexte et sans argent. On n'est pas tous dans la situation de l'ASSE... (sourires).

Objectif du Stade Lavallois cette saison ?

Cyprien Legay : "Ils n'ont pas été réellement annoncé mais ils espèrent faire mieux que la saison passée. (7ᵉ) C'est en tout cas ce qu'a annoncé Sam Sanna en conférence de presse ce jeudi. Ils visent en haut de la Ligue 2 tout en restant stable. Ils veulent gagner davantage à domicile pour donner des émotions aux supporters."

Ton regard sur l'AS Saint-Etienne ?

Cyprien Legay : "L'ASSE, c'est le mastodonte de la Ligue 2. Beaucoup plus que les dernières saisons où les deux clubs se sont rencontrés. Il y a un entraineur avec une vraie identité de jeu. Il y a un effectif délirant pour la L2. S'ils sont capables d'aligner une ligne d'attaque Cardona - Stassin - Davitashvili, et qu'on a des milieu de terrain, ou encore, un gardien comme Larsonneur... Ils ont claqué des transferts à 8 millions. 8 millions d'euros, c'est le budget du Stade Lavallois pour faire le parallèle (10 à 12 M€ le budget de Laval). Et leur mercato n'est pas terminé ! L'ASSE, je les vois archifavoris. Ce sera peut-être compliqué au début car ça va demander un peu de temps pour se mettre en place. Horneland aura moins de mal en septembre. Mais une fois que ce sera lancé ce sera une machine de guerre. C'est vraiment le gros favori avec en plus une ferveur incroyable. Je leur souhaite d'évoluer en Ligue 1 en tout cas même si c'est toujours un grand plaisir d'accueillir l'ASSE à Le Basser."

Un grand merci à Cyprien pour sa disponibilité !