Gautier Larsonneur, portier et capitaine de l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes.

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Les nouveaux ? Des arrivées, on en a eu deux très récemment (Annan et Ferreira) Pour l'instant, ça ne fait que 48 heures qu'ils sont avec nous. Ensuite, d'autres (Bernauer, Cardona) étaient déjà là l'année dernière. Après, on a juste Chico Lamba qui est là depuis 10 jours et qui commence à s'intégrer.

Il y a un peu de renouvellement, mais défensivement, il y a Maxime (Bernauer) et Mickaz (Nadé) qui était déjà là pendant six derniers mois l'année dernière. Il y aura évidemment un travail à faire sur l'intégration des nouveaux, sur l'équilibre défensif à trouver. C'est à nous aujourd'hui de retrouver une solidité défensive qui nous avait permis d'accéder à la Ligue 1 il y a deux ans. Il faudra aussi qu'on sache passer des moments compliqués avec des matchs sans encaisser en étant hermétiques.

Un mois d'aout délicat pour l'ASSE

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "On a l'habitude de cette période de mercato qui n'est jamais facile. Il y a plein de joueurs qui ont des idées différentes. Il y a des envies, des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce que je veux maîtriser, c'est comment on va passer ces quatre premiers matchs de la première partie de saison. Il y a des cas qui ne sont pas encore réglés, des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, d'autres qui sont blessés. Le but, c'est d'arriver au 1er septembre avec le maximum de points. À partir du 1er septembre, on saura sur qui on peut compter sur les 30 prochaines journées et qui va aider l’ASSE à être en haut du classement."

Il est l'heure pour Larsonneur !

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Les matchs amicaux donnent des bons repères. D'avoir pris trois buts contre le Paris FC, ne nous enlève pas de points pour le début du championnat. Maintenant, la seule question, c'est comment on va gagner ce week-end ? Ce week-end, il n'y a plus de filet et plus d'excuses. C'est terminé les matchs amicaux. Il faut prendre des points dès samedi. Soit c'est 1, soit c'est 3. À l'extérieur, en Ligue 2, 1 point, c'est déjà bien. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'ambition d'aller chercher ces 3 points.

Une saison, il faut la construire. C'est par ces matchs à l'extérieur qui vont renforcer le groupe et renforcer les liens de cette équipe. Je ne vais pas vous cacher que d'avoir battu l’ESTAC à domicile à Geoffroy-Guichard 1-0, tout le monde s'en fichera le 15 mai. Ce qui compte c'est notre score contre Laval le 9 août."