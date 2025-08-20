Le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne, Ben Old, figure dans la liste des 23 All Whites retenus pour affronter l’Australie début septembre dans le cadre du Soccer Ashes Trophy. Déjà capé de 12 sélections et 1 but avec la Nouvelle-Zélande, il confirme son statut de cadre d’avenir pour sa sélection nationale.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2024, Ben Old n’en est pas à sa première convocation avec la sélection néo-zélandaise. Depuis ses débuts en 2022, le joueur compte 12 sélections et un but. Passé sa blessure l'an passé, sa progression et son temps de jeu croissant à Saint-Étienne permettent à Old de prétendre régulièrement à une place au sein du groupe dirigé par Darren Bazeley.

À 22 ans, Old s’affirme comme l’un des jeunes talents prometteurs de Nouvelle-Zélande. Son profil offensif, sa capacité à créer le danger entre les lignes et son énergie font de lui un élément régulièrement appelé en sélection.

Nouvelle-Zélande – Australie : un choc pour le Soccer Ashes Trophy

Le rassemblement de septembre mettra les All Whites face à leur grand rival, l’Australie, pour une double confrontation très attendue. Le premier match aura lieu le 5 septembre à Canberra, le second le 9 septembre à Auckland, avec à la clé le Soccer Ashes Trophy, trophée historique remis en jeu entre les deux nations.

Ben Old ne sera accompagné de joueurs d'expérience, dont certains évoluent en Europe. L’équipe néo-zélandaise pourra ainsi compter sur le retour attendu de Ryan Thomas (PEC Zwolle), absent depuis 2019, et sur des cadres comme Chris Wood (Nottingham Forest, 84 sélections – 44 buts). Pour Ben Old, ce rendez-vous sera l’occasion de confirmer son rôle croissant dans le collectif et d’affronter une sélection australienne au niveau supérieur.

Une vitrine internationale bénéfique à l’ASSE

Pour l’AS Saint-Étienne, voir l’un de ses joueurs régulièrement appelé en sélection reste une belle occasion de valoriser ce dernier et de le mettre en valeur. Ces matchs internationaux sont un atout dans la progression de Ben Old. Ils offrent de l’expérience supplémentaire au milieu offensif. Seule ombre au tableau, l'énergie laissé dans des déplacements extrêmement longs avec des décalages horaire à digérer.

La double confrontation face aux Socceroos permettra quoi qu'il en soit à Old de se confronter à un football plus physique et tactique, complémentaire à celui de la Ligue 2. Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'il revienne à St-Etienne en pleine forme !