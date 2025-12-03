Face à Ecotay-Moingt, Eirik Horneland a profité de l'opposition pour travailler des aspects de son effectif. Parmi eux, la charnière centrale avec un Joao Ferreira en difficulté ces dernières semaines. Mais le latéral de l'ASSE n'a toujours pas répondu aux attentes. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Cinq matchs consécutifs que l’ASSE encaisse au moins un but par rencontre. Même face à une R3, le week-end dernier en Coupe de France, les hommes d’Eirik Horneland n’ont pas su garder leur cage inviolée.

Justement, le coach norvégien a profité de cette opposition pour faire travailler son quatuor défensif.

"Quand tu alignes Annan, Ferreira, Bernauer, Nadé… c’est clairement que tu veux rassurer ta défense. Retrouver des automatismes", analyse Alexandre, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert.

"Tu veux qu’elle travaille ensemble, qu’elle se cale. Il y avait un vrai message à envoyer à cette défense : bosser. Et puis franchement, j’ai été agréablement surpris qu’on respecte l’adversaire. On n’a pas balancé une équipe de National 2 ou 3, on a mis une vraie équipe de Ligue 2. Et ça, c’est à souligner."

Ferreira ne rassure toujours pas.

Titularisé sur le côté droit, Joao Ferreira n'a toujours pas retrouvé son meilleur visage.

"Au niveau des flops, Ferreira… c’est une horreur, affirme Clément. Depuis la 2ᵉ ou la 3ᵉ journée, je le sens pas. C’est frustrant, parce qu’il a des qualités. Avec ballon, il peut envoyer des centres très propres. On voit qu’il a un bon pied. Et s’il a joué à un haut niveau, ce n’est pas par hasard. Mais, il est tellement suffisant, tellement mal placé… Ça devient insupportable.

J’ai l’impression qu’il s’en moque. Clairement. Il est là, il marche, il se place n’importe comment. Même sur des gestes simples, il peut avoir un déchet monstrueux.

Ce joueur, c’est une énigme. Et c’est vraiment celui qui me frustre le plus cette saison. Contre une R3, je ne pensais pas voir ça encore. Pendant les 20 premières minutes, je me demandais franchement : "C’est qui le joueur de R3 sur le terrain ?" C’était fou.

Peut-être que quand il aura une vraie concurrence, il comprendra. Mais, là, aujourd’hui, il me sort par les yeux. Et c’est dommage, parce qu’il a du potentiel."

Un problème plus profond à l'ASSE ?

Toutefois, Alexandre, de son côté, souligne un mal plus profond dans le forez. "J’ai réellement l’impression, et ça rejoint sur le sujet Ferreira, que les recrues Kilmer doivent absolument jouer. On veut les montrer, les justifier. Quoi qu’il se passe, elles sont sur le terrain.

Mais c'est au détriment des jeunes pousses Stéphanoises qu'intervient cette politique. "Et pendant ce temps-là, certains jeunes n’ont pas leur place. Je ne dis pas qu'il faut pas faire jouer les jeunes juste pour faire du jeune. Ils sont en formation, ils ont encore besoin d’apprendre. Mais apprendre, ce n’est pas rester assis sur un banc tous les week-ends.

Apprendre, c’est aller sur la pelouse, se confronter à la Ligue 2. Parce que si tout se passe bien l’année prochaine, l'ASSE est en Ligue 1. Et là, ce sera encore plus dur de les intégrer."