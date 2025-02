Les équipes U17, U19 et la réserve de l'ASSE étaient sur le pont ce week-end. Entre victoire convaincante, succès dans la douleur et nul frustrant, retour sur les performances des jeunes Verts.

U17 : une démonstration à Lyon-La Duchère (0-3)

Solides leaders de leur championnat, les U17 de l’ASSE ont conforté leur place en tête avec une victoire nette et sans bavure sur la pelouse de Lyon-La Duchère (0-3). Après une première période prudente, les Verts ont accéléré après la pause, ne laissant aucune chance à leurs adversaires.

Le match a été marqué par un doublé de Rayan Aït Amer (18e, 63e sp) et une réalisation de Noham Aini (50e). Ce succès permet aux Stéphanois de garder une avance de dix points sur Monaco, deuxième au classement.

🗣 David Le Moal (coach U17) : "On a bien abordé ce match. La deuxième période a été très bonne, mais j’attends qu’on soit conformes à nos attentes dès le début du match."

U19 : un succès arraché par l'ASSE face au GFC Ajaccio (1-0)

Les U19 de l’ASSE ont dû batailler pour s’imposer face au GFC Ajaccio (1-0). Face à une défense corse bien en place, les joueurs de Frédéric Dugand ont ouvert rapidement le score grâce à Mamadou Konté (8e), arrivé cet hiver.

Malgré de nombreuses occasions manquées, les Verts ont su faire preuve de solidité pour conserver leur avantage et décrocher trois points précieux dans la course aux play-offs.

🗣 Frédéric Dugand (coach U19) : "Ce fut un match difficile. On doit être plus structurés et réfléchis, mais on a su gagner avec d'autres valeurs que le jeu. Le football, c'est aussi ça."

National 3 : un nul rageant pour l'ASSE face à Thonon Évian GG (1-1)

La réserve stéphanoise pensait tenir un succès mérité face à Thonon Évian Grand Genève FC, mais une égalisation dans les dernières secondes est venue gâcher la fête (1-1).

Nadir El Jamali (58e) avait ouvert la marque sur un centre d’Igor Miladinovic, mais les Verts n’ont pas su concrétiser leurs autres occasions. Et comme souvent dans ces scénarios, l’adversaire a puni Saint-Étienne sur un corner à la 93e minute.

🗣 Razik Nedder (coach N3) : "On fait un meilleur match que l’adversaire, mais on doit tuer la rencontre. C’est rageant, mais le contenu est rassurant. Les jeunes progressent et les pros ont montré un grand professionnalisme."

✅ U17 : Victoire 3-0 à Lyon-La Duchère

✅ U19 : Victoire 1-0 contre le GFC Ajaccio

➖ National 3 : Match nul 1-1 contre Thonon Évian GG

Les jeunes Verts continuent de performer, avec des résultats encourageants malgré quelques frustrations. Place désormais à la préparation des prochaines échéances, avec des objectifs toujours élevés.

Source : ASSE.fr