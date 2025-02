UN INTERMINABLE CHEMIN DE CROIX - ASSE

“Jésus, portant sa croix dans la montée du Golgotha, aurait souhaité avoir un diable pour l'aider.” José Artur

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 16.02.25 – MAINTIEN -12 POINTS « Les gars, j’ai touché un lot de Calculettes. Si vous voulez, je vous les donne. Moi de toute façon elles ne me servent à rien pour compter les points que vous ramenez, avec les zéros cumulés, j’arrive à m’en sortir. En revanche, vous elles vous permettraient de calculer les quelques matchs où vous avez peut-être une petite chance de ramener des points ... Pour vous sauver le dargeot in extremis »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 303ème chronique, après cet OM-ASSE au Vélodrome.

Fort heureusement et grâce au FC NANTES, nous n’aurons pas ce WE la prime du ridicule. Mais ça se sera quand même joué à peu de chose. Quoique ... En ayant déjà 50 buts dans la musette après seulement 22 matchs, on n’est quand même pas bien loin du moment où les gamins vont nous jeter des bûches.

Est-ce qu’une défaite au Vélodrome, face à une équipe bien plus forte que nous et dans une dynamique inversement proportionnellement positive à la nôtre est une surprise ? Evidemment que non.

Mais il y a perdre et perdre. Et constater que nous sommes toujours un des paillassons préférés de la ligue 1 ne me remplit pas d’une joie phénoménale.

CHAPITRE 1 : LA SUITE DU CHEMIN DE CROIX

Pour celles et ceux parmi vous qui sont un peu familiers du truc, le chemin de Croix du Christ se compose de 14 stations, et même 15 selon certains, qui y ajoutent la Résurrection. Le parcours de notre ASSE pour son retour en Ligue s’apparente à ce chemin de Croix. Et j’aime autant vous dire qu’on serre les meules pour qu’il y ait bien 15 stations ...

Je vous passe les 7 premières stations vu qu’on prend le film en cours de route, mais je vois nos Verts à peu près vers la 8ème et 9ème Station actuellement. La 8ème est passée, celle où « Jésus console les filles de Jérusalem ». Si vous voulez bien me pardonner cette audacieuse métaphore, là j’ai l’impression que Jésus c’est KILMER, qui a tenté bien maladroitement de consoler/rassurer les filles de Jérusalem (là c’est nous les Amis ...) en expliquant que tout allait bien, que tout était sous contrôle, que tout allait bien se passer, et qu’on jouerait le top 5 dans 3 ans. Mouais.

Et puis BIM !!!! Station 9, celle où « Jésus tombe pour la 3ème fois ». Nous c’était au Vélodrome samedi. Sauf que nous ça fait déjà bien plus de 3 fois qu’on tombe et que ça commence à gonfler !!! Et en plus nous on est à chaque fois un peu plus ridicule, ce qui – d’après les Écritures – n’était pas le cas du fils de Marie.

Le match de samedi ? Pfffff ... je suis tellement déçu de ce vide, dégoûté, dépité que j’ai à peine envie d’en parler.

De Profundis (ou douze, mais je n’irai pas plus haut !)

En fait, aucune surprise sur le résultat, mais le score, lui, nous rougit une nouvelle fois le joufflu. Le contenu et les attitudes interrogent, aussi.

Mais surtout et finalement, ce match de l’ASSE contre l’OM ne fait que confirmer en les renforçant encore un peu les trois constats qu’on fait tous depuis quelques temps.

Le premier c’est que la FAIBLESSE de l’ASSE s’étale comme une tache d’encre sur un buvard. Sans ressortir la boite de souverains poncifs, samedi j’ai vu tellement d’écart entre les deux équipes, techniquement, collectivement, tactiquement, athlétiquement, que j’avais clairement l’impression que les deux ne pratiquaient pas le même sport. Dès les 2 premières minutes, on savait que le seul enjeu du match allait être : mais combien on va en prendre ??

On pourrait, à nouveau, passer en revue les lignes et les joueurs, mais par exemple je n’ai pas souvenir d’une défense aussi faible à l’ASSE depuis trèssss longtemps. De toute façon, quand tu en arrives à avoir le sentiment que finalement, BRICE_DENNIS_APPIAH est ton meilleur latéral droit, tu as pris la mesure de l’ampleur des dégats. PÉTROT_N’EN_FAUT a été tout à fait ridicule à droite, mais au moins lui aura-t-il la circonstance atténuante de ne jamais jouer là. L'OPERATION_CORNUD'BEEF (belle opération tiens ....) lui a été ridicule tout court. Simplement parce qu’il est nul. Au milieu, si BOUCHOUARI_POTTER a fait son possible pour essayer d’exister, seul au milieu du désert, EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE a démontré sa capacité à être très vite dépassé dès que le niveau monte, et son incapacité à faire des différences et changer de rythme. De quoi réellement interroger le montant de sa clause d’OA. Quant à GÉRARD_DE_TARDIEU, ses jambes trop fatiguées pour la L1 n’auront pas réussi à faire oublier LOUIS_MOUTON_CADET, qui n’est pourtant pas le couteau le plus affûté du tiroir. Mais on fait finalement le même constat qu’avec APPIAH....

Et devant, et bien BOURRICOT_DAVID_EST_CHEVELU continue de se cacher derrière ses stats de début de saison et derrière son statut de « joueur qui fait des différences ». Grand bien lui fasse. STASSIN_LA_DEMI_LUNE recommence à courir dans le vide dans une équipe qui n’a plus le ballon. Heureusement pour lui qu’il a marqué .... Ça nous aura permis de voir un seul truc positif, c’est l’entrée de CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, qui a montré que peut-être, il pourra apporter quelque chose dans les 12 matchs qui restent, et surtout que sa relation technique avec LES_FOURBERIES_DE_STASSIN était beaucoup plus fluide qu’avec le Géorgien, qui visiblement n’aime que lui-même.

J’ajouterais sur ce match également l’expression de l’absolu manque de caractère et de personnalité de cette équipe. Langages corporels fades. Fades comme un RDV manqué. Aucune révolte, aucun mouvement, rien. Je regardais cet après-midi #MHSCOL : rien qu’avec les deux seuls FERRI et CHOTARD, Montpellier a plus de caractère dans son équipe qu’avec tous les joueurs de l’ASSE réunis. Nous on a des gentils sans talent essayant sans y parvenir de jouer un foot plaisant et moderne.

Et pourtant, si on veut encore envisager l’hypothèse d’un maintien dans l’élite, du caractère, il va falloir en trouver quelque part.

Le deuxième constat, c’est que l’effet magique d’EIRIK_LE_VIKING aura duré bien peu de temps. Le temps de deux matchs en fait, qui aujourd’hui ressemblent à des trompe-l’œil, des arbres qui cache une forêt de médiocrité. Ou plutôt d’inadéquation entre ce qu’il VEUT faire et ce qu’il PEUT faire. Pourtant j’y ai cru après REIMS, mais j’aurais dû écouter mieux et plus mon @pguillou42 qui dès le lendemain du match contre REIMS me nuançait l’enthousiasme en me disant que ça ne durerait pas aussi longtemps que les impôts ! Il avait raison Patrick et depuis mon allégresse est tombée comme un parachutiste qui aurait tressé ses sustentes avant de sauter. On s’est un peu régalé au début, quelques matchs ... mais désormais on s’amuse autant qu’une délégation d’aveugles à un congrès de sourds-muets.

Le constat est froid, mais oui, l’ambition de jeu CAP_HORNELAND, pour louable et plaisante qu’elle puisse être, est bien trop élevée pour le niveau des joueurs qu’il a à sa disposition.

Et d’ailleurs ça nous amène au troisième et dernier constat qui s’affirme après cette énième humiliation de la saison : la stratégie de l’actionnaire est mystérieuse comme une nuit dans la jungle birmane. Les paris estivaux sont objectivement ratés. Mais que penser alors du choix d’aller chercher CE coach-là, en toute connaissance de cause de ses principes de jeu, sans lui donner un minimum de cartouches supplémentaires cet hiver pour y arriver ?

Pour moi ça ressemble quand même à une sorte de suicide annoncé.

Contrairement à beaucoup, je n’exhorte pas les propriétaires à « parler ». Parce que parler maintenant se servirait à rien, et ne changerait rien. C’est trop tard.

Mais en cas de descente en L2, j’imagine (et voire même j’espère !!) qu’ils en auront la conscience aussi chargée qu’une rame de métro à midi. Et à ce moment-là oui, il m’intéressera de les entendre. Ecouter quelles explications ils mettent sur la table, et surtout les leçons qu’ils en tireront.

CHAPITRE 2 : LES CALCULETTES SONT DE SORTIE A L'ASSE

L’avenir .... Fiévreux. Je suis comme vous toutes et tous, fiévreux quand je pense à l’avenir à court terme.

C’est donc fiévreusement, avec des gouttes de sueur grosses comme des chandelles de Pâques, que je regarde le calendrier de notre ASSE pour les 12 prochains matchs, en me grattant le bol pour voir où et quand on pourrait bien aller chercher les 12 ou 14 points qu’il nous manque encore pour espérer nous maintenir.

Et là attention, Tonton !! les calculettes sont de sortie !!

J’ai bien gratté partout, et je ne vois que 5 matchs où on pourrait imaginer prendre des points (ANGERS, LE HAVRE, MONTPELLIER, REIMS et TOULOUSE). Et encore, faudrait-il faire presque carton plein !!

Autant vous dire qu’il n’y a vraiment pas de quoi à ce jour se la peindre en vert pour la planquer au milieu d’un bouquet !!

J’entends autour de moi quelques optimistes invétérés absolument certains qu’on va gagner tous ces matchs ! Et là je leur dis : Faites méfi les gars !!! Se convaincre qu’on va battre ces mal classés (sauf Toulouse) à coup sûr, c’est à mon sens aussi dangereux que de coller un pain de plastic dans ton slibard quand tu t’apprêtes à faire de l’équitation !

Et pour deux raisons au moins. La première, c’est que je ne vois vraiment pas, dans ce que produit l’ASSE sur ces derniers matchs, en quoi on pourrait être réellement meilleurs que ces équipes-là. Notre défense notamment me parait – et de très loin – la plus faible du lot.

Ensuite parce que sur ces 5 matchs, 3 auront lieu à l’extérieur. Et c’est quoi t’est-ce-que le bilan de l’ASSE à l’extérieur cette année ? 2 points pris sur 36 possibles (la honte ...), 39 pions encaissés (sur 50...) en 12 matchs soit 3,25 buts par match (la GROSSE honte). Et je pèse mes mots pour ne pas dépasser la dose prescrite par mon médecin traitant.

Rassurant, vous dites ?????

CONCLUSION : LA PEUR N’ÉVITE PAS LE DANGER

Il est des moments où je ne sais plus quoi penser tant le froid m’envahit.

Mais d’une manière générale, j’adore les gens optimistes : ils sont plus près de Dieu que les autres. J’ai un bon exemple autour de moi avec le Frangin GroLulu, absolument convaincu qu’on va se maintenir. L’Apache @LeSamSam42 est fait de ce même bois aussi, 100% sûr qu’on ne descendra pas en L2.

Alors, même si je n’ai pas réellement compris leur argumentation, et bien je vais faire comme eux.

Sauf que j’ai par sécurité déjà commandé une cinquantaine de cierges et je vais écumer les Chapelles à la nuit tombée. Car je ne vais pas vous mentir, les amis. Même si la peur n’évite pas le danger, là, je commence sérieusement à avoir le trouillomètre à zéro !