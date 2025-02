Retour sur la performance de nos EX de l'ASSE au cours de la semaine écoulée. Parmi eux, plusieurs joueurs passés par le centre de formation. Direction les Pays-Bas, l’Angleterre et la région parisienne !

Makhtar Gueye lance son club vers l'Elite !

La bataille pour la montée en Premier League fait rage, et Blackburn jouait gros face à West Brom, un concurrent direct. Dans ce choc, Makhtar Gueye a brillé en signant un doublé décisif, offrant la victoire aux siens. L’attaquant sénégalais a d’abord ouvert le score avec un geste spectaculaire : un ciseau puissant qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. Quelques minutes plus tard, il a failli s’offrir un autre bijou, mais sa frappe surpuissante a fracassé la barre transversale. Il n’a toutefois pas tardé à se rattraper en concluant une remise parfaite sur un centre. Un match plein et une prestation XXL pour Gueye, qui propulse Blackburn un peu plus vers l’élite !

Un EX du centre de l'ASSE qui n’en finit plus de marquer

Après un début de saison compliqué, à l’image de son club, Samy Baghdadi a retrouvé le chemin des filets et enchaîne désormais les buts presque à chaque match. Une dynamique précieuse pour Versailles, engagé dans une lutte acharnée pour le maintien. Dernier exemple en date : la victoire renversante face au troisième de National, Orléans (3-2). Un match riche en rebondissements, où l’ancien Stéphanois s’est illustré en inscrivant un but décisif. Parti de très bas, il amorce une contre-attaque fulgurante, traversant une moitié de terrain avant de combiner avec un coéquipier. Servi dans la profondeur, il ne tremble pas et remporte son face-à-face avec le gardien. Un succès capital qui permet à Versailles de respirer un peu dans la course au maintien !

L'ancien loup de l'ASSE est toujours aussi mordant !

Qualifié de justesse pour les barrages de l’Europa League, Twente retrouvait Bodo Glimt, 9e de la phase de ligue. Un match sous tension, disputé jusqu’au bout du suspense.

Twente prend rapidement l’avantage et conserve son avance une bonne partie de la rencontre. Mais tout bascule à partir de la 85e minute, lorsque Bodo Glimt arrache l’égalisation. Alors que le match semblait se diriger vers un nul, l’arbitre accorde un penalty dans les toutes dernières secondes pour une main dans la surface. Ricky ne tremble pas et transforme la tentative, offrant à Twente une précieuse victoire et un but d’avance avant le match retour. Une soirée irrespirable qui laisse tous les espoirs ouverts pour la qualification !