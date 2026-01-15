L’ASSE a repris le travail cette semaine avec un entraînement marqué par la forte présence des jeunes du centre de formation. En vue du match contre Clermont, Eirik Horneland a dû composer avec plusieurs absents et a élargi son groupe.

Après une semaine sans compétition officielle en raison de la Coupe de France, les Verts ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi. Une séance importante dans la préparation du déplacement à Clermont, programmé ce samedi soir à 20h55, pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Le staff stéphanois affine ses choix. Mais l’effectif n’était pas au complet à l’Étrat. Plusieurs cadres manquaient à l’appel.

Une situation qui a permis à de nombreux jeunes de se montrer. La jeunesse verte continue de gratter du temps de jeu. Et certains profils attirent déjà l’attention. Notamment un visage encore peu connu du grand public.

ASSE : plusieurs absents à l’entraînement avant Clermont

Pour cette séance hebdomadaire, Eirik Horneland a dû composer avec plusieurs indisponibilités. Maxime Bernauer, récemment opéré du genou, poursuit sa convalescence. Son retour n’est pas imminent. Joshua Duffus et Joao Ferreira étaient, eux aussi, absents du groupe collectif. Les deux joueurs continuent leur travail individuel. Leur retour est espéré pour la semaine prochaine, comme l’avait précisé le coach stéphanois après le match nul face à Auxerre (1-1).

Autre absence remarquée, celle d’Irvin Cardona. L’attaquant a reçu un coup lors de l’entraînement de mardi et n’a pas pris part à la séance du jour. Sa situation sera surveillée d’ici samedi. Lucas Stassin, présent la veille, manquait également à l’appel ce mercredi.

Malgré ces absences, la séance est restée intense. Ebenzer Annan était lui présent. Le groupe a travaillé avec sérieux. L’objectif est clair : être prêt pour un match important dans la course au haut de tableau.

La jeunesse verte mise à l’honneur

Pour pallier les absences, de nombreux jeunes ont été intégrés à la séance. Les habitués étaient bien présents. Luan Gadegbeku, Kevin Pedro, Nadir El Jamali ou encore Paul Eymard ont une nouvelle fois participé à l’entraînement avec les professionnels.

Mais d’autres profils ont également été observés. Selon les photos publiées par le club, Elysée Ntambu, Karim Cissé, Meyvin Agesilas, Jules Mouton, Jibril Othman et Axel Dodote étaient aussi de la partie. Une opportunité précieuse pour ces jeunes joueurs.

La séance avait une saveur particulière pour Elysée Ntambu. Né en 2005, le jeune joueur vivait sa première intégration avec le groupe pro. Arrivé cet été en provenance de Chassieu Décines, il a signé un contrat d’une saison avec l’ASSE. Sa première partie de saison a été perturbée par des blessures. Désormais remis, il veut montrer un autre visage.

Cette seconde partie de saison sera décisive pour lui. Ntambu sait qu’il joue gros. Il doit convaincre le staff et les dirigeants de lui offrir une prolongation.

Une chose est sûre : la jeunesse verte frappe à la porte et Eirik Horneland compte bien s'appuyer dessus.