En pointant à la 4e place du championnat de Ligue 2 après la 18e journée, l’AS Saint-Étienne déçoit, inquiète et interroge. Les responsabilités sont sans doute aussi partagées que les facteurs d’explication. Parmi ces derniers, la question de l’inexpérience revient régulièrement, un paramètre important dans un championnat particulièrement exigeant et homogène comme la Ligue 2.

11. C’est le nombre de joueurs qui avaient déjà connu la Ligue 2 avant le début de la saison 2025-2026. À peine une composition d’équipe (parmi ces onze joueurs se trouvent deux gardiens), donc. Un nombre particulièrement faible, qui témoigne de la politique menée par Kilmer Sport Ventures depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, reposant sur un renouvellement important de l’effectif et l’arrivée de nombreux joueurs venus de championnats étrangers (Boakye, Ferreira, Annan…) ou de jeunes prospects étrangers (Old, Duffus, Miladinovic, Stojkovic…). Bref, de jeunes joueurs qui ne connaissent pas le championnat français, et encore moins la seconde division.

L’été dernier, à la suite de la relégation, KSV a poursuivi sa politique de recrutement de jeunes talents (Lamba, Ferreira, Stojkovic, Annan, Duffus, Traoré), combinée à quelques rares profils d’expérience (Jaber). Seuls deux joueurs rompus au football français ont été « recrutés ». Enfin, plutôt prolongés : Irvin Cardona et Maxime Bernauer, dont les options d’achat ont été levées.

Tardieu, le vieux sage du village stéphanois

Après 18 journées de championnat, le constat semble clair : l’effectif, en plus d’être mal construit quantitativement (notamment au milieu de terrain), manque de qualité à certains postes (latéraux notamment) et présente un déficit cruel d’expérience, qui se fait particulièrement ressentir dans un championnat exigeant physiquement et homogène comme la Ligue 2.

Les 11 joueurs à avoir connu la Ligue 2 avant cette saison :

Florian Tardieu : 287 matchs de Ligue 2 avant cette saison Brice Maubleu : 193 matchs de Ligue 2 avant cette saison Gautier Larsonneur : 143 matchs de Ligue 2 avant cette saison Dennis Appiah : 110 matchs de Ligue 2 avant cette saison Zuriko Davitashvili : 67 matchs de Ligue 2 avant cette saison Maxime Bernauer : 65 matchs de Ligue 2 avant cette saison Aïmen Moueffek : 57 matchs de Ligue 2 avant cette saison Yvann Maçon : 48 matchs de Ligue 2 avant cette saison Mickaël Nadé : 39 matchs de Ligue 2 avant cette saison Dylan Batubinsika : 27 matchs de Ligue 2 avant cette saison Irvin Cardona : 19 matchs de Ligue 2 avant cette saison

Parmi ces onze joueurs figurent le gardien remplaçant Brice Maubleu, un joueur parti cet hiver (Yvann Maçon), un joueur en dehors des plans du coach et sur le départ (Dylan Batubinsika) et un joueur absent jusqu’à la fin de la saison (Bernauer). Il reste donc effectivement sept joueurs à la disposition de Horneland, qui auront certainement un rôle à jouer d’ici la fin de la saison.

À moins que KSV ne décide de recruter des joueurs connaissant le championnat d’ici la fin du mercato d’hiver, mais cela ne semble pas être leur projet. Pourtant, lors des précédentes saisons récentes de l’ASSE en Ligue 2, l’ancienne direction sportive avait fait appel, avec l’appui des différents coachs, à des joueurs connaisseurs de ce championnat particulier, et cela avait payé.

Par le passé, des recrutements pro-Ligue 2

Lors de la saison 2023-2024, consécutive à la défaite chaotique en barrages contre Auxerre, les Verts avaient accueilli plusieurs joueurs d’expérience à l’été ou à l’hiver : Briançon, Giraudon, Pétrot, Chambost, Monconduit, Lobry, Charbonnier, Fomba, Dreyer, Bamba, Appiah… avec plus ou moins de réussite, bien évidemment.

Même chose à l’été 2024, après l’échec d’une remontée directe et avec pour objectif une montée lors de la deuxième année : Ibrahim Sissoko et Florian Tardieu sont arrivés en renfort de Sochaux et Troyes et ont sans aucun doute largement contribué à la remontée en Ligue 1.

Bien évidemment, le recrutement de joueurs de Ligue 2 ne garantit absolument pas le succès d’une mission de promotion en Ligue 1. De nombreux recrutements de figures de la Ligue 2 se sont soldés par des échecs (Giraudon, Dreyer, Fomba…), mais cela peut faire partie des outils de la réussite d'une mission commando "remontée directe en Ligue 1". KSV (dont l'inexpérience dans le foot français est criant) semble en tout cas emprunter une autre voie. Reste à voir si le pari sera gagnant à la fin de la saison d'une manière (montée directe) ou d'une autre (play-offs et barrages).

Mais là encore, si l'ASSE doit en passer par les barrages, le manque d'expérience de l'effectif vis-à-vis de ces matchs couperets pose question. Seuls neuf joueurs de l'effectif ont déjà disputés des matchs de play-offs/barrages L1/L2 : Appiah (5) ; Larsonneur (4) ; Moueffek (4) ; Nadé (4) ; Tardieu (3) ; Cardona (3) ; Batubinsika (3) ; Maubleu (2) et Bernauer (1).