Meilleur buteur de l’ASSE durant la préparation estivale avec quatre réalisations, Jakob Breum réalise des débuts très prometteurs dans le Forez. Dans un entretien accordé au Progrès, la recrue danoise de 22 ans est revenue sur son arrivée.Il évoque son style de jeu et sa hâte de découvrir le Peuple Vert.

Auteur d'une pré-saison remarquable sous le maillot de l'ASSE, Jakob Breum s'est imposé comme l'une des armes offensives majeures de l'effectif de Ian Cathro. Il faudra désormais confirmer en Ligue 2. Arrivé cet été en provenance des Pays-Bas et du club de Go Ahead Eagles, le jeune milieu offensif a affiché une efficacité redoutable. Dans le système en 4-2-2-2 il a joué dans un rôle d'attaquant hybride. Le Danois a accordé sa première interview pour évoquer son acclimatation chez les Verts.

Une acclimatation express sur le terrain pour l'ASSE

Le nouveau joueur de l'ASSE a rapidement pris ses marques dans le collectif stéphanois. Malgré le changement de culture et de championnat, son impact devant le but a immédiatement rassuré les supporters. Le joueur reste toutefois lucide sur ses performances estivales. Il préfère souligner le travail tactique quotidien effectué sous les ordres du coach de l'ASSE :

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« Il est méticuleux, c’est important pour lui qu’on respecte les règles et son style. On progresse match après match... »

Cette exigence collective s'accompagne d'une réelle volonté d'apporter du spectacle aux amoureux du club du Forez. Interrogé sur son profil, l'offensif stéphanois ne cache pas son désir de marquer les esprits. Il souhaite établir une belle connexion avec les supporters de l'ASSE :

« J’espère être le genre de joueur que les fans aiment voir jouer. »

Le Peuple Vert et le Chaudron en ligne de mire !

Ayant déjà goûté aux joutes européennes et aux belles affiches aux Pays-Bas, le nouvel élément de l'ASSE aborde la pression populaire avec une grande sérénité. Conscient des attentes élevées entourant le club stéphanois cette saison, le joueur préfère se concentrer sur le plaisir du jeu. Il se réjouit à l'idée de fouler la pelouse du stade Geoffroy-Guichard :

« C’est ce que les gens mentionnent en premier à chaque fois, les fans, l’atmosphère du stade. J’ai vu des vidéos, ça a l’air incroyable. »

Alors que l'ASSE finalise sa préparation avant d'entamer son championnat, l'intégration de Jakob Breum apparaît comme une excellente nouvelle pour le staff stéphanois. Le Danois semble armé pour devenir l'un des hommes forts de l'ASSE dans la course aux sommets.