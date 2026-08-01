Arrivé cet été à l'ASSE, Jakob Breum n'a pas mis longtemps à séduire les supporters stéphanois. Auteur d'un doublé face à Venise (4-3), le milieu offensif danois a confirmé qu'il possédait toutes les qualités pour devenir l'une des attractions de la saison. Avec déjà quatre buts inscrits durant la préparation, le numéro 10 des Verts suscite un immense espoir avant le début du championnat.

L'ASSE a peut-être trouvé son nouveau maître à jouer. Recruté cet été en provenance des Pays-Bas, Jakob Breum s'est rapidement imposé comme l'une des grandes satisfactions de la préparation estivale menée par Ian Cathro.

Face à Venise, le Danois a une nouvelle fois démontré toute l'étendue de son talent. Grâce à un doublé, il a largement contribué à la victoire des Stéphanois (4-3) et confirmé sa montée en puissance. Avant cette rencontre, il s'était déjà illustré en trouvant le chemin des filets contre Lausanne puis face aux Glasgow Rangers.

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Quatre buts en quelques semaines seulement : les débuts de Jakob Breum sous le maillot vert ne pouvaient guère être plus prometteurs.

Jakob Breum impressionne déjà à l'ASSE

Au-delà des statistiques, c'est surtout la facilité technique du joueur qui impressionne. Vision du jeu, qualité de passe, capacité à éliminer son adversaire et sens du but : le nouveau numéro 10 semble posséder toutes les armes nécessaires pour devenir un élément incontournable du système stéphanois.

Le staff stéphanois a toutefois choisi de ne prendre aucun risque. Gêné par un genou ces derniers jours, le Danois a été ménagé afin de lui permettre d'aborder dans les meilleures conditions la première journée de Ligue 2. Les Verts se déplaceront en effet à Sochaux samedi prochain avec l'ambition de réussir leur entrée en matière.

Cette légère alerte physique ne semble toutefois pas susciter la moindre inquiétude en interne.

Geoffroy-Guichard attend déjà son nouveau chouchou

Désormais, une autre étape attend Jakob Breum : découvrir Geoffroy-Guichard. Le Chaudron, son atmosphère unique et l'exigence du peuple vert pourraient rapidement révéler encore davantage le potentiel du joueur.

Son sens du spectacle, sa capacité à faire la différence et son efficacité devant le but ont déjà marqué les esprits. Les supporters stéphanois rêvent désormais de voir le Danois confirmer ces belles promesses lorsque les points compteront réellement.