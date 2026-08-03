L'ASSE disputait samedi son dernier match amical de l'été. Après avoir défié Biel-Bienne, le Servette Genève, les Glasgow Rangers et Lausanne, les Verts étaient opposés à Venise. Au terme d'une rencontre animée, les coéquipiers de Julien Le Cardinal se sont imposés sur le score de 4-3. L'une des attractions de ces dernières semaines aura été la découverte d'un nouveau système de jeu. Ian Cathro a toutefois prouvé qu'il n'était pas figé sur un seul et même schéma.

Les joueurs de l'ASSE découvrent depuis un mois un système très particulier : le 4-2-2-2. Avec un double pivot, deux ailiers intérieurs et deux attaquants censés multiplier les courses dans la profondeur, ce schéma relativement axial est très exigeant et complexe à animer. Des progrès évidents sont toutefois observables et le retour d'Augustine Boakye, taillé pour évoluer dans une telle équipe, laisse par exemple présager de bonnes choses.

Un passage en 5-4-1 pour l'ASSE

Après avoir évolué durant toute la préparation en 4-2-2-2, les Verts ont cependant changé de système en fin de match contre Venise. Une évolution tactique qui trouve son explication dans la physionomie de la rencontre de samedi.

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Ian Cathro expliquait en effet que son équipe ne pouvait plus presser avec intensité dans les derniers instants : "Au fil de la rencontre, c’est devenu plus difficile car beaucoup de joueurs ont disputé 90 minutes pour la première fois de la préparation. Dans ces conditions, la solidarité a pris encore plus d'importance en fin de match. Mais c’est ce que je voulais voir. On est restés fidèles à notre organisation. Il faut aussi comprendre que l'adversaire est sur le terrain et qu'il cherche lui aussi à imposer son jeu. Dans les vingt dernières minutes, on n’avait plus l'énergie nécessaire pour presser constamment vers l'avant et redescendre. On est donc restés dans notre bloc, et je pense que c'était un très bon travail collectif de défense."

Le choix a alors été fait de passer sur un 5-4-1 beaucoup plus compact pour les dernières minutes de la partie. Cette adaptation tactique en cours de match a notamment été rendue possible grâce à un homme : Aaron Csongvai. La polyvalence du Hongrois s'est effectivement révélée précieuse. Positionné au milieu de terrain avec Maxime Bernauer, la nouvelle recrue stéphanoise a alors pris place au cœur de la défense à cinq (Ferreira, Le Cardinal, Csongvai, Pedro, Kasia - de droite à gauche). Pendant ce temps, c'est Luan Gadegbeku, intéressant sur chacune de ses entrées en jeu, qui est venu s'intercaler aux côtés de Maxime Bernauer dans l'entrejeu.

Ian Cathro débutera évidemment sa saison en 4-2-2-2. Cette possibilité d'un passage à cinq derrière grâce à la polyvalence d'Aaron Csongvai est toutefois une arme supplémentaire pour l'entraîneur écossais.

Crédit photo : asse.fr