À quelques jours du coup d'envoi de la Ligue 2, les cinq matches amicaux disputés par l'ASSE livrent un premier enseignement. Ian Cathro n'a laissé aucun joueur disputer l'intégralité de la préparation, mais la répartition des temps de jeu permet déjà de distinguer les cadres, les joueurs en concurrence et ceux dont l'avenir semble s'écrire loin du Forez. Analyse des choix du technicien écossais.

Les statistiques ne disent pas tout, mais elles révèlent souvent les intentions d'un entraîneur. Avec un maximum théorique de 450 minutes sur les cinq rencontres de préparation, aucun Stéphanois n'a dépassé les 336 minutes de jeu. Un choix logique visant à préserver les organismes, permettre une montée en charge progressive tout en donnant du temps de jeu à un groupe élargi. Derrière cette gestion apparaît toutefois une hiérarchie de plus en plus nette, à une semaine de l'ouverture du championnat.

ASSE : une ossature de dix joueurs se dégage

Si personne n'a été utilisé à temps plein, plusieurs joueurs ont bénéficié d'une confiance constante. Maxime Bernauer et Julien Le Cardinal dominent le classement avec 336 minutes chacun, devant Kévin Pedro (328), João Ferreira (318), Joshua Duffus (315) et Gautier Larsonneur (315).

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À eux six, ils constituent déjà le socle de l'ASSE version Ian Cathro. En défense, Le Cardinal, Pedro et Ferreira ont été associés tout au long de la préparation. Au milieu, Áron Csongvai et Maxime Bernauer font également partie des hommes de base. Devant, Duffus a systématiquement débuté les rencontres avant de céder sa place en seconde période, preuve que le staff souhaitait lui offrir du rythme sans prendre de risque.

Derrière ce premier cercle apparaissent Sohaib Naïr (292 minutes), Jakob Breum (271) et Thierno Ballo (218), eux aussi régulièrement associés au onze de départ depuis leur arrivée au club. Les chiffres confirment l'impression laissée sur le terrain : Ian Cathro a rapidement identifié une colonne vertébrale autour de laquelle il construit son équipe.

Breum et Baallal, les grands gagnants de l'été

Au-delà des minutes disputées, certaines performances ont marqué les esprits. Jakob Breum termine la préparation avec quatre buts en cinq matches, soit le meilleur total de l'effectif. Le Danois a surtout changé de dimension au fil des rencontres, enchaînant les réalisations contre les Rangers, Lausanne puis un doublé face à Venise.

Adam Baallal s'impose lui aussi comme l'une des révélations de l'été. Avec seulement 225 minutes de jeu, le jeune attaquant a inscrit trois buts et répondu présent à chacune de ses entrées. Lucas Stassin (198 minutes) a également trouvé le chemin des filets, tandis que Joshua Duffus, malgré un seul but lors de la première rencontre, conserve une place importante dans les plans de son entraîneur grâce à son activité.

À l'inverse, plusieurs joueurs offensifs ont moins convaincu. Irvin Cardona n'a disputé que 207 minutes, notamment en raison de sa sortie à la pause contre Lausanne puis de son absence face à Venise pour cause de maladie.

Une gestion qui en dit long sur les intentions de Cathro

L'autre enseignement de cette préparation réside dans la gestion du groupe. Ian Cathro n'a jamais cherché à aligner son équipe type pendant 90 minutes. Les changements sont intervenus très régulièrement, souvent dès la pause, avec un objectif évident : maintenir une forte intensité tout en limitant les risques physiques.

Cette stratégie a également permis d'observer plusieurs jeunes issus de la Génération Verte. Kasia Nkondo (180 minutes), Luan Gadegbeku (144), Medhy Lutin-Zidée (87), Modibo Sissoko ou encore David Mimbang ont tous eu l'occasion de se montrer durant l'été.

À l'inverse, les faibles temps de jeu de Mickaël Nadé (76 minutes), Igor Miladinovic (72), Ebenezer Annan (49) ou Aïmen Moueffek (45) s'expliquent largement par leur situation sur le marché des transferts. Ben Old, lui, n'a disputé que 21 minutes avant sa blessure à la cheville qui l'éloignera des terrains pendant six semaines au moins.

Enfin, un nom ressort par son absence totale : Pierre Ekwah. Réintégré au groupe lors de cette préparation, le milieu de terrain n'a très logiquement disputé aucune minute de jeu. Sa situation reste un caillou dans la chaussure de KSV, et son avenir à l'ASSE est d'ores-et-déjà bouché.

Tous les temps de jeu de la préparation de l'ASSE