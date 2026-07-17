Avant de présider l'ASSE, Ivan Gazidis a vécu une toute autre aventure : celle de la naissance de la Major League Soccer, aux États-Unis, au milieu des années 1990. Un récit surprenant qui éclaire d'un jour nouveau le parcours du dirigeant stéphanois.

Ce n'est pas dans les couloirs d'une conférence de presse consacrée au mercato ou aux ambitions sportives de l'ASSE qu'Ivan Gazidis a accepté de se confier à L'Équipe. C'est dans un salon du stade Geoffroy-Guichard, en mars dernier, que le président stéphanois a évoqué ses tout premiers pas dans le football professionnel, 32 ans plus tôt. Avant de diriger Arsenal puis l'AC Milan, le nouveau président de l'ASSE avait en effet débuté sa carrière de dirigeant en 1994, en tant que deuxième salarié de l'histoire de la MLS naissante.

Gazidis : Une aventure lancée dans un couloir sans bureau

À l'époque, la création d'un championnat professionnel américain était une condition posée par la FIFA pour l'organisation de la Coupe du monde 1994 sur le sol américain. Gazidis, alors avocat, avait saisi l'opportunité au vol après avoir reçu une sollicitation par mail : « Avec Mark Abbott, on n'avait pas de bureau, juste une table dans un couloir, dans le bâtiment où était installé le comité d'organisation du Mondial. Les gens passaient devant nous sans s'arrêter ».

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Le scepticisme ambiant était total, y compris dans la presse sportive américaine, qui n'hésitait pas à surnommer ironiquement la ligue naissante la « Mythical League Soccer ». « Il y avait ce sentiment profondément ancré qu'une ligue professionnelle ne pourrait jamais voir le jour aux États-Unis. Personne ne croyait en nous », résume aujourd'hui le président stéphanois.

Des mois d'intensité extrême avant le lancement

Convaincre des investisseurs prêts à débourser 5 millions de dollars pour une franchise, démarcher des partenaires qui ne rappelaient jamais, tout cela dans une structure calquée sur un modèle radicalement différent des championnats européens : la tâche s'annonçait titanesque. Gazidis se souvient d'une période éprouvante avant le lancement de la première saison en avril 1996 : « Les mois précédant ce lancement ont été les mois les plus intenses de ma vie professionnelle. C'était fou, on dormait à peine ».

Un succès inattendu, puis des ajustements nécessaires

Contre toute attente, l'accueil du public a dépassé toutes les espérances. Le premier match entre le LA Galaxy et les Metro Stars, disputé au Rose Bowl de Pasadena devant 70 000 spectateurs alors que seuls 30 000 étaient attendus, a marqué les esprits. Mais cet engouement initial a rapidement révélé ses limites, notamment sur la question des infrastructures, les stades de NFL utilisés s'avérant peu adaptés à l'ambiance recherchée. Un débat interne, tranché en 2001, a finalement abouti à la construction de stades plus intimistes, d'environ 20 000 places.

Quand Gazidis fait changer les règles

Nommé commissaire adjoint de la MLS en 2001, Gazidis a également contribué à faire évoluer les règles du championnat vers davantage d'authenticité. Exit les fameux shoot-outs, ces séances de un contre un qui départageaient les matchs nuls, jugés trop éloignés de la culture du jeu à mesure que les jeunes supporters américains, via internet, se rapprochaient des standards internationaux.

Cette plongée dans les origines balbutiantes de la MLS offre un éclairage précieux sur le profil d'Ivan Gazidis, aujourd'hui à la tête du projet stéphanois. Un homme rompu aux constructions de long terme, aux paris risqués et à la patience nécessaire pour bâtir un projet sportif solide, des qualités qui résonnent particulièrement à l'heure où l'ASSE tente de retrouver sa place en Ligue 1. On lui souhaite évidemment la même réussite à l'ASSE. Pour l'instant, les débuts sont tout aussi compliqués que pour la MLS.

Source : L'Équipe (Pierre-Étienne Minonzio)