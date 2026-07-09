L'ASSE a annoncé ce mercredi la nouvelle tenue officielle de match du club pour cette saison 2026-2027. Plusieurs membres se sont exprimés, dont le président de l'ASSE Ivan Gazidis, pour faire part de leur satisfaction de ce nouveau tournant avec le retour de "Casino" comme sponsor principal. Voici leurs mots issus du site officiel.

Ivan Gazidis, Président de l'ASSE : "Avoir un partenaire historique comme Casino est très rare dans le monde du sport. Voir ce lien, qui existe depuis plus de 90 ans, se renforcer davantage pour la saison à venir, nous rend évidemment très fiers. Le retour du logo Casino sur la face avant de nos maillots est le résultat d'une relation passionnelle avec le Peuple Vert. Mais s'il ravive pour certains des souvenirs, il incarne surtout une ambition renouvelée et partagée. Ensemble, nous avons encore beaucoup à écrire."

"Le renforcement de notre partenariat avec l'ASSE s’inscrit dans une histoire commune très forte."

Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino : "Le renforcement de notre partenariat avec l'AS Saint-Étienne s’inscrit dans une histoire commune très forte. Le retour de Casino sur la face avant du maillot est un symbole important pour le club, pour les supporters et pour nos collaborateurs. Il rappelle aussi ce qui fait la singularité du groupe Casino : un portefeuille de marques complémentaires avec Monoprix, Franprix, Casino, Spar, Vival, Naturalia et Cdiscount, qui occupent chacune une place unique dans le quotidien des Français."

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Magali Daubinet-Salen, directrice générale des marques Casino, Spar et Vival : "Ce partenariat ouvre une nouvelle page pour Casino. Ce retour de notre marque sur le maillot des Verts est symbolique, et contribue à réinstaller Casino sur le devant de la scène. Des magasins qui se modernisent, une marque qui se relance, qui revient également en publicité à la TV, tout cela poursuit un même objectif : le retour de notre marque, plus forte, plus moderne, ancrée dans son territoire."