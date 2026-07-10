L'ASSE serait en très bonne position pour s'attacher les services d'un jeune espoir du Sénégal. Le portier de Sarpsborg, Mamour Ndiaye se rapproche du Forez. Mais qui est ce gardien prometteur qui viendrait concurrencer Gautier Larsonneur ?

Alors que l’AS Saint-Étienne s'active en coulisses pour renforcer ses rangs, un nom circule avec insistance pour s'emparer des cages stéphanoises : Mamour Ndiaye. À seulement 20 ans, ce jeune gardien sénégalais au potentiel décrit comme « énorme » coche toutes les cases du profil moderne et ambitieux que recherche l'ASSE. Mais au-delà de ses qualités athlétiques, c'est l'histoire d'un destin forgé dans la résilience qui s'apprête à fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Mercato : Troisième recrue imminente, l'ASSE tient son gardien

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Des gants en plastique aux pelouses européennes

Né le 22 octobre 2005 à Dakar, Mamour Ndiaye n'a pas grandi dans le confort des centres de formation occidentaux. Ses premiers exploits, il les a signés au cœur du marché de la capitale sénégalaise. Entre deux coups de main donnés à sa mère pour vendre des chemises, le gamin défiait les adultes du quartier lors de parties endiablées. Sans équipement, il devait alors utiliser des sacs en plastique en guise de gants de gardien.

C’est au sein de la prestigieuse Oslo Football Académie de Dakar que son talent brut est finalement repéré et poli. Fin 2023, le club norvégien de Sarpsborg 08 FF flaire le bon coup et le met à l'essai. Le test est si concluant que Ndiaye paraphe dans la foulée un contrat courant jusqu'en 2027.

L'éclosion rapide au plus haut niveau

En Scandinavie, la progression du jeune Sénégalais est fulgurante. Installé comme gardien titulaire à la veille de la saison d'Eliteserien 2025, il fait ses débuts professionnels le 30 mars face au cador Molde. Sa première saison pleine est une réussite collective et individuelle, menant son équipe jusqu'en finale de la Coupe de Norvège en 2025.

Sur le plan international, Ndiaye est déjà un habitué des joutes à haute pression. Membre de la génération dorée des moins de 20 ans du Sénégal, il est sacré champion d'Afrique (CAN U20) en 2023. Bien que remplaçant durant le tournoi, il gagne ses galons de titulaire indiscutable lors de la Coupe du Monde U20 la même année, disputant l'intégralité des matchs de poule. Doublement sacré "Meilleur gardien" du Championnat U20 de la Zone A de l'UFOA (en 2022 et 2024), il s'impose comme l'un des plus grands espoirs africains à son poste.

Pourquoi Ndiaye serait une bonne recrue pour l'ASSE ?

Malgré son ascension rapide, Mamour Ndiaye n'oublie pas d'où il vient. Dès que les vacances le lui permettent, il retourne à Dakar pour organiser des entraînements et transmettre sa passion aux enfants de son ancien quartier.

Pour l’ASSE, attirer un tel profil est un coup double. Un gardien d'1m90+, agile, habitué à la pression des compétitions internationales de jeunes et déjà rompu au football européen de première division. Un joueur affamé, forgé par les épreuves, dont le rêve ultime est de rejoindre la Premier League (et plus précisément Chelsea). Saint-Étienne représente le tremplin idéal dans sa feuille de route.

En annonçant Mamour Ndiaye comme le futur gardien des Verts, la direction stéphanoise fait le pari de la jeunesse et du talent brut. Reste à savoir si le Chaudron saura sublimer ce lion de la Teranga, prêt à rugir dans l'élite française. Une chose est sûre : le public stéphanois va adorer sa rage de vaincre et son humilité.