À quelques minutes du coup d’envoi, l’ASSE s’apprête à retrouver la Ligue 2 après une longue trêve internationale. Pour cette 8e journée, les Verts reçoivent Rodez à Geoffroy-Guichard. Au micro de BeIN Sports Didier Santini se confie.

Rodez est un adversaire bien connu des Stéphanois, qui l’avaient affronté en barrage la saison passée. Les Ruthénois vivent un début de championnat plus compliqué. Actuellement 14es, ils restent sur quatre matchs sans victoire, dont trois défaites. Le paradoxe est frappant, avec 14 buts marqués, Rodez possède la 3e meilleure attaque du championnat, mais aussi la pire défense, avec 16 buts encaissés. L’effectif a été profondément remanié cet été, avec notamment les départs de ses deux attaquants, Taïryk Arconte et Ibrahima Baldé.

Côté stéphanois, la trêve a été marquée par les nombreux départs en sélection, avec des temps de jeu très inégaux selon les joueurs. Freinés juste avant la pause par une défaite à Dunkerque et un nul à Metz, les Verts doivent se relancer pour continuer à dicter le rythme en tête de la Ligue 2.

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Au micro de Florian Genton sur beIN Sports, Didier Santini le coach du RAF s’est confié sur l’ASSE.

« Cardo ? J’adore ! »

Interrogé sur le onze des Verts, Didier Santini ne tarit pas d’éloges sur les individualités stéphanoises.

“C’est une belle équipe, il y a des joueurs comme Cardo que j’adore, lui je le prendrais tout de suite. Ils ont quelques absents pas prévus comme Davitashvili et La Cardinal, qui est un super joueur. Ils ont une équipe de qualité, capable de bien garder le ballon, c’est la meilleure équipe en transition. Aller très vite vers l’avant avec Boakye, ça fait mal !”

Donner sa chance à tout le monde

Interrogé sur la trêve et son plan pour cette rencontre, Didier Santini livre son analyse sincère concernant sa jeune équipe ruthénoise.

“On a travaillé pour voir des jeunes pendant ces trois semaines de trêve, on a donné sa chance à tout le monde : Momo Sylla, Dylan Vengi. Ce soir, ils vont débuter dans cet endroit fantastique devant presque 40 000 personnes, c’est à eux de s’éclater.”

Didier Santini récupère également son gardien et se dit rassuré.

“Le retour de Quentin Braat ? Ça rassure toujours. Il a de l’expérience à 28 ans, c’est le meilleur gardien de la saison dernière, il a l’aura et la carrure. Mais c’est sa reprise, c’est jamais évident.”

Dans le bon temps.

Clément Grèzes rappelle à Didier Santini que l’an passé, le RAF a mis 13 journées de Ligue 2 pour démarrer sa folle série ensuite et finir en barrages.

“Oui, on est dans les temps. Après, je pensais que ça irait un peu plus vite, beaucoup sont restés sur la fin de saison dernière et ont mis du temps à switcher. Balde qui démarre fort le championnat et qui s’en va… On doit garder notre ADN, c’est que du football et du plaisir, on doit switcher.”

Source : BeIN Sports