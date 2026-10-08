Alors que l’ASSE féminine profite d’une longue coupure avant de retrouver la Seconde Ligue face à Metz, plusieurs Stéphanoises vont vivre une trêve internationale chargée. De l’équipe première aux U19, cinq Vertes ont rejoint leur sélection. Inna Hlushchenko et Jana Žufánková joueront notamment leur avenir dans la course au Mondial 2027, tandis que Noélie Chovin se prépare à disputer une Coupe du monde avec les Bleuettes.

Hlushchenko et Žufánková jouent gros avec leur sélection

Parmi les joueuses les plus installées dans le groupe de Yannick Chandioux, Inna Hlushchenko retrouvera l’Ukraine. Arrivée cet été en provenance de Lille, l’attaquante s’est rapidement imposée dans la rotation stéphanoise. Titulaire lors des premières sorties de la saison, elle s’est également montrée décisive en offrant la victoire aux Vertes dans les dernières minutes face à Nantes en Coupe LFFP.

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Avec sa sélection, l’enjeu sera considérable. L’Ukraine affronte la Slovaquie lors du premier tour des barrages de qualification à la Coupe du monde 2027. Le match aller se disputera le 9 octobre à Prešov, avant un retour le 13 octobre à Košice. Particularité liée au contexte ukrainien, les deux rencontres auront donc lieu en Slovaquie. Le vainqueur affrontera ensuite la Grèce ou l’Angleterre au second tour.

Jana Žufánková sera, elle aussi, concernée par ces barrages. Arrivée en prêt dans le Forez en provenance du Slavia Prague et rapidement utilisée par Chandioux, l’attaquante de 23 ans retrouve la République tchèque, avec laquelle elle porte le numéro 10. Elle a déjà disputé cinq rencontres lors de cette campagne de qualification et inscrit un but. Les Tchèques seront opposées à l’Écosse. Match aller le 9 octobre en République tchèque, avant le retour à Glasgow le 13 octobre. Là encore, une place au second tour des barrages sera en jeu.

Chovin va découvrir une Coupe du monde

Le rendez-vous sera encore plus prestigieux pour Noélie Chovin. À seulement 17 ans, la défenseure poursuit son ascension. Capitaine des U19 stéphanoises la saison dernière, elle a intégré le groupe professionnel durant l’été, véritable volonté d’inclusion des jeunes générations par Yannick Chandioux.

Déjà finaliste de l’Euro U17 avec les Bleuettes au printemps, Chovin a cette fois été retenue parmi les 21 Françaises sélectionnées pour la Coupe du monde U17 au Maroc, organisée du 17 octobre au 7 novembre. Les Françaises se réuniront à Clairefontaine le 12 octobre avant de rejoindre Rabat. Elles affronteront le Venezuela le 18 octobre, le Japon le 21 puis la Zambie le 24 lors de la phase de groupes.

Une nouvelle étape majeure pour une joueuse qui ne cesse de progresser et de se montrer au sein du groupe professionnel.

Mujdzic en qualifications, Ihssan avec le Maroc

Autre jeune régulièrement aperçue avec les professionnelles ces dernières semaines, Sara Mujdzic retrouve la Bosnie-Herzégovine U19. L’ailière figure désormais dans l’effectif de Seconde Ligue et était notamment présente sur le banc lors du succès face à Nantes. La Bosnienne participe au premier tour de qualification à l’Euro U19, dans un groupe particulièrement relevé. La Bosnie affronte successivement la Suisse le 7 octobre, le Danemark le 10 puis l’Angleterre le 13, avec des rencontres organisées à Zenica et Doboj Kakanj.

Enfin, Romaïssa Ihssan complète la liste. Nouvelle venue chez les U19 stéphanoises cet été après son passage par Montpellier, la milieu offensive de 18 ans poursuit son parcours avec le Maroc U23. La jeune Marocaine connaît déjà bien les sélections. Elle a disputé la Coupe du monde U17 2025 avec les Lioncelles de l’Atlas et avait déjà été surclassée avec les U23 en juin dernier. Elle avait alors participé à un stage au Complexe Mohammed VI avant une rencontre face au Bénin

Entre barrages pour le Mondial, qualifications européennes et Coupe du monde de jeunes, la trêve sera donc loin d’être calme pour les cinq internationales de l’ASSE.