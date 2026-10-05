Exemptée ce week-end, l’ASSE a assisté à distance à une quatrième journée de Seconde Ligue qui a rebattu les cartes en tête du classement. Roubaix-Wervicq et Le Mans réalisent les grosses opérations, tandis que Metz a connu son premier revers de la saison avant de se déplacer à Saint-Étienne.

Avec seulement onze équipes engagées en Seconde Ligue cette saison, conséquence de l’absence de douzième club après le repêchage de Lens en Première Ligue, une formation est contrainte d’être exempte à chaque journée. Ce week-end, c’était au tour de l’ASSE. Les Vertes restent donc sur leur large succès obtenu à Bourges (0-3), après deux premiers matchs nuls contre Thonon Évian et Le Mans.

Sans jouer, Saint-Étienne a logiquement reculé au classement. Troisièmes avant cette journée avec cinq points, les Stéphanoises occupent désormais la septième place, mais comptent une rencontre de moins que plusieurs équipes placées devant elles.

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Roubaix et Le Mans prennent les commandes

La principale opération du week-end est à mettre au crédit de Roubaix-Wervicq. Déjà impressionnantes face à Cannes lors de la précédente journée (5-1), les Nordistes ont confirmé sur la pelouse d’Auxerre (0-1). Toujours invaincu, le promu prend provisoirement la tête avec sept points en seulement trois rencontres.

Le Mans affiche exactement le même bilan. Après avoir déjà accroché l’ASSE à Salif-Keita (1-1), les Mancelles ont réalisé un gros coup en allant faire tomber Metz (1-2). Avec deux victoires et un nul, elles rejoignent Roubaix au sommet.

Derrière, Cannes s’est parfaitement repris après sa lourde défaite à Roubaix. Les Azuréennes ont dominé Thonon Évian (1-0) et grimpent à sept points. Nice débloque également son compteur de victoires en battant Bourges sur le même score (1-0).

En revanche, la situation devient préoccupante pour Bourges et Grenoble. Le promu berruyer enchaîne une troisième défaite et reste bloqué à un point. Grenoble a justement inscrit son premier point de la saison à Lille (1-1), grâce à Angela Malaussena dans les dernières secondes. Le LOSC demeure invaincu, mais concède déjà son troisième nul en quatre journées.

Metz tombe avant de retrouver l’ASSE

C’est évidemment le résultat à retenir côté stéphanois. Leader avant cette quatrième journée, Metz a subi sa première défaite en championnat face au Mans (1-2). Les Messines avaient pourtant parfaitement lancé leur saison avec deux victoires à Grenoble (0-1) et Thonon (1-2), entrecoupées d’un nul contre Roubaix-Wervicq (1-1).

Ce premier accroc ne doit pas masquer leur début de saison : Metz possède sept points après quatre rencontres et reste pleinement installé dans le groupe de tête. Mais après une défaite contre Le Havre en Coupe LFFP (1-2), les Messines viennent désormais d’enchaîner deux revers toutes compétitions confondues.

L’ASSE aura justement l’occasion de les rejoindre, voire de les dépasser, lors de la prochaine journée. Après cette semaine sans championnat, les Vertes recevront Metz à Salif-Keita le 17 octobre. Une affiche déjà importante dans une Seconde Ligue où seulement deux points séparent actuellement Metz, troisième, de Saint-Étienne, septième.