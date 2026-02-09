En pleine tournée en France, Timothée Chalamet a permis à l’ASSE de réaliser un énorme coup de communication ce dimanche. Le club en a profité pour l’inviter à prendre part à un match caritatif dans le Chaudron.

Alors que l’AS Saint-Étienne a dévoilé son maillot fourth ce dimanche lors du journal de 20h en profitant du passage de Timothée Chalamet . L’acteur franco-américain a remis en lumière sa passion pour les Verts ces derniers jours. Une prise de parole qui résonne fort, au moment où le club cherche aussi à raviver son image et son identité.

Le maillot offert par Anne Claire Coudray a l’acteur a fait un véritable carton. Le lancement des précommandes dépasse toutes les attentes et offrent une énorme publicité au club stéphanois.

Quand Chalamet tente d’influencer le mercato de l’ASSE

Ce lundi matin, Timothée Chalamet était l’invité de la matinale de France Inter. Une interview très attendue, au cours de laquelle l’acteur de 30 ans a, comme souvent, été interrogé sur son attachement à l’ASSE. Une passion qu’il ne cherche plus à minimiser et qu’il assume désormais pleinement, même face aux moqueries liées à son refus de soutenir des clubs plus médiatisés comme le PSG ou l’OM.

Pour Chalamet, l’AS Saint-Étienne n’est pas un choix marketing. C’est une histoire personnelle. Enfant, il passait régulièrement ses vacances au Chambon-sur-Lignon, dans la famille de son père. Un ancrage local qui a nourri, très tôt, son amour pour le club et pour toute une région. Un lien affectif qui traverse les années et ne s’est jamais affaibli.

Sur les ondes de France Inter, l’acteur a trouvé des mots simples et puissants pour décrire ce qui le touche à Saint-Étienne. « J’adore l’équipe, le peuple vert, le bordel avec les supporters », a-t-il confié. Une déclaration brute, sans filtre, qui illustre parfaitement l’âme populaire du club. Il a également rappelé que l’ASSE possède « une histoire, une culture », allant jusqu’à comparer la ville à « un Detroit américain », symbole d’une identité ouvrière forte et fière.

Il a même livré une confidence révélatrice de son implication. L’été dernier, alors que Lucas Stassin envisageait un départ, l’acteur lui aurait personnellement demandé de rester avec l’ASSE. Un geste symbolique, mais révélateur d’un attachement profond et sincère au projet sportif du club.

Timothée Chalamet et l’ASSE : une image qui colle au maillot fourth

Cette sortie médiatique intervient à un moment symbolique. Ce dimanche, l’ASSE a officiellement dévoilé son maillot fourth lors du journal de 20h. Un lancement à forte visibilité nationale et mondiale, pensé pour mettre en avant l’identité du club et son héritage. Une action qui renforce encore la popularité du club via Timothée Chalamet.

Depuis plusieurs années, l’acteur participe,à l’aura culturelle du club. Son attachement sincère colle parfaitement à l’image que l’ASSE cherche à transmettre : populaire, authentique et profondément ancrée dans son territoire.

Timothée Chalamet espère revoir l’ASSE en Ligue 1

Au-delà de l’image, l’acteur reste avant tout un supporter. Et comme tous les Verts, il attend un retour au premier plan. Timothée Chalamet ne l’a jamais caché : son souhait est clair, revoir l’ASSE évoluer en Ligue 1.

À l’heure où l’ASSE cherche à reconstruire, sur le terrain comme dans son image, ces prises de parole rappellent que le club conserve une force rare : sa capacité à rassembler, bien au-delà du Forez. Même jusqu’à Hollywood.

L’ASSE invite l’acteur à jouer à Geoffroy Guichard

Cedric Chambaz, directeur général adjoint de la marque ASSE s’est exprimé publiquement pour inviter l’acteur. L’ancien membre de Microsoft et d’Apple a officiellement proposé à Timothée Chalamet de venir jouer dans le Chaudron. Des propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

L’ASSE travaille sur la tenue d’un match caritatif en fin de saison. La rencontre sera jouée pour la lutte contre la lutte de la maladie de Charcot. Le club ligérien souhaite réunir plusieurs figures emblématiques des Verts ainsi que différentes personnalités publiques. La présence de Timothée Chalamet est souhaitée par le club.

L’acteur a renommée mondiale s’est d’ailleurs exprimé sur son souhait de pouvoir un jour être invité par le club lors de son interview de ce dimanche au Journal de TF1.