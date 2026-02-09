En clôture de cette 22ᵉ journée de Ligue 2, les Clermontois se déplaçaient au stade de la Licorne pour un duel entre mal classés. 14ᵉ avec 22 points, Clermont pouvait prendre ses distances avec la zone de relégation et tenter de se donner un peu d’air. Résumé de la rencontre.

Vainqueur de Laval début janvier, Clermont reste depuis sur trois défaites consécutives, dont un revers 1-0 face à Saint-Étienne lors de la 19ᵉ journée. Du côté d’Amiens, la dernière victoire remonte au 12 décembre, avec un succès 2-1 à Pau. Deux équipes en difficulté au classement, avec des dynamiques négatives. Et qui voient leurs concurrents pour le maintien s’éloigner progressivement. L’écart entre le milieu et le bas de tableau se creuse. Une rencontre qui s’annonçait donc particulièrement tendue, tant les enjeux étaient importants pour les deux formations.

Clermont sombre à la licorne (4-3)

Malgré l’enjeu de la rencontre, le match a démarré sur un rythme élevé. L’ouverture du score est intervenue dès la 8e minute par l’intermédiaire de Famara Diedhiou, un but qui aurait dû permettre au Clermont Foot 63 de se mettre sur de bons rails.

Mais après cette ouverture du score, les Auvergnats ont délaissé le ballon, laissant l’initiative du jeu à l’Amiens SC, qui a parfaitement su l’exploiter. L’égalisation est intervenue très rapidement, dès la 13e minute, par Antoine Leautey. Clermont a ensuite encaissé un deuxième puis un troisième but aux 32e et 39e minutes de jeu. À noter la superbe réalisation amiénoise signée Kandil, auteur d’une frappe enroulée somptueuse logée dans la lucarne.

Dans le temps additionnel de la première période (45e+4), Diedhiou, encore lui, a réduit l’écart de la tête avant le retour aux vestiaires, redonnant de l’espoir à son équipe pour la seconde période. Intenable et décidément inspiré, l’attaquant clermontois a ensuite égalisé à la 74e minute.

Alors que Clermont pensait avoir fait le plus dur, les Auvergnats ont concédé un penalty à la 80e minute, manqué par Nathan Kaiboue, dont la tentative est venue s’écraser sur la transversale. Une occasion manquée qui aurait pu coûter cher, mais Clermont a finalement encaissé un quatrième but dans le temps additionnel (90e+1), sur une tête à bout portant de Teddy Averlant.

Score final : 4-3, et Amiens revient fort sur Clermont au classement.

Classement de Ligue 2 - Journée 22