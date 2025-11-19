Le tirage du 8e tour de Coupe de France a dévoilé une affiche totalement improbable : l’US Ecotay-Moingt (R3) va affronter l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans le stade Geoffroy-Guichard, le samedi 29 novembre à 20h30. Une rencontre historique pour tout le Forez. La tenue de la rencontre dans le Chaudron est officialisée et va permettre au Kop Sud d'être de retour plus-tôt que prévu.

L’incroyable parcours d’Ecotay-Moingt prend une nouvelle dimension. Dimanche, le club de Régional 3 validait son billet pour le 8e tour après une qualification spectaculaire contre l’Entente Nord Lozère (4-4, victoire aux tirs au but). Depuis, l’euphorie ne cesse de monter. Ce mardi, Loïc Perrin est allé annoncer la nouvelle aux joueurs du club forézien. Le petit poucet affrontera l’ASSE, son voisin géographique, son club de cœur, dans le Chaudron. Pour les joueurs amateurs, ce sera le match d’une vie. Pour les Verts, un rendez-vous chargé d’émotion et d’histoire locale.

Ecotay Moingt s'offre un rêve éveillé face à l'ASSE

Cette affiche est tout simplement unique. Jamais Ecotay-Moingt, club enraciné au cœur du bassin stéphanois, n’avait affronté l’ASSE en compétition officielle. Le tirage offre donc un véritable choc entre deux mondes : un club amateur du Forez face à une institution historique du football français. L’écart de niveau est immense, mais l'opportunité pour un club qui vit son meilleur parcours jamais connu dans la compétition l'est tout autant. Les joueurs de l'USEM vont pouvoir affronter les Verts dans leur antre. Pour tout footballeur amateur, supporter de l'ASSE, jouer dans le Chaudron demeure comme un rêve presque impossible.

L’AS Saint-Étienne a, quant à elle, obtenu sa qualification samedi 15 novembre en s’imposant 3-1 à Dijon contre Quetigny (R2). Une victoire maîtrisée, dans un brouillard perturbant pour les acteurs comme pour les spectateurs et téléspectateurs. La rencontre a été interrompue pendant plus d'une heure avant de pouvoir disputer la seconde période. Si les conditions climatiques étaient déplorables, les deux équipes ont mis la pression au corps arbitral pour que ce match aille à son terme malgré le manque de visibilité.

Une nouvelle qui profite au Kop Sud

Si c'était évoqué depuis la qualification des joueurs de R3, c'est désormais officiel depuis ce mardi : Ecotay Moingt viendra défier l'ASSE au Stade Geoffroy Guichard. Les stéphanois accueilleront donc cette rencontre du 8ème tour de la Coupe de France, le samedi 29 novembre à 20h30.

Cela inverse donc l'ordre de la rencontre, ce qui fait que le Kop Sud purgera son second et dernier match de suspension le week-end prochain face au club de R3. Initialement prévue pour la réception de Nancy, ce week-end et Bastia dans un peu moins d'un mois, la fermeture de la Tribune Jean Snella sera donc levée face au club corse. Les Green Angels pourront donc retrouver le Chaudron dès le mois de décembre et ne seront pas contraints d'attendre un éventuel 32ème de finale de Coupe de France où la réception de Clermont, le 17 janvier.