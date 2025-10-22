L'ASSE s'est inclinée ce samedi contre Le Mans (2-3). Au retour de la trêve internationale, les Verts se sont montrés peu inspirés et ont logiquement été battus. Comme lors de chaque semaine de match, le service communication nous offre les coulisses de la semaine de préparation et de la rencontre. La voici ci-dessous

La rencontre débute sur un bon rythme avec une première alerte signée Davitashvili. L’ailier stéphanois repique dans l’axe et déclenche une frappe puissante, mais le ballon s’envole au-dessus de la barre du gardien manceau. À la 19ᵉ minute, Le Mans réplique par l’intermédiaire de Lucas Calodat, dont la tentative du pied gauche oblige Larsonneur à une belle parade au sol. Deux minutes plus tard, la défense verte se fait surprendre : sur une touche jouée rapidement, João Ferreira est pris de vitesse et Dame Gueye centre parfaitement pour Antoine Rabillard. L’attaquant manceau reprend de la tête et ouvre le score.

Piqués au vif, les Stéphanois réagissent aussitôt. À la 28ᵉ minute, Miladinovic obtient un coup franc dangereux que Florian Tardieu transforme d’un splendide tir en pleine lucarne. L’ASSE égalise (1-1), mais peine ensuite à imposer son jeu. Le premier acte se termine sur ce score de parité, après une période globalement équilibrée, mais marquée par de nombreuses approximations techniques des deux côtés.

Au retour des vestiaires, les Verts affichent de meilleures intentions. Miladinovic se distingue d’une percée impressionnante dans l’axe, ponctuée d’une frappe qui vient heurter le poteau. Une occasion manquée qui coûte cher : sept minutes plus tard, Dame Gueye profite d’un bon service dans la surface pour redonner l’avantage aux Manceaux d’un tir précis.

Le Mans accentue ensuite sa domination. À la 68ᵉ minute, Calodat centre parfaitement pour Harhouz, qui conclut d’une reprise du droit et inscrit le troisième but visiteur. Menée 3-1, l’ASSE s’accroche. À la 80ᵉ minute, Stassin obtient un penalty que Tardieu transforme, signant un doublé personnel. Malgré cette réduction du score, les Stéphanois ne parviennent pas à renverser la situation. Le Mans s’impose 3-2, infligeant une défaite amère aux Verts, coupables d’un match globalement manqué malgré quelques sursauts d’orgueil.

Le cours de français de Jaber, Stojkovic, Ferreira et Duffus