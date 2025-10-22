Ce samedi à 20h, l'ASSE devra absolument rebondir sur la pelouse d'Annecy. Une rencontre très attendue à Annecy, qui suscite un véritable engouement. Dans un Parc des Sports flambants neufs, ils seront des milliers à supporter Saint-Etienne et Annecy !

Si l'AS Saint-Etienne n'est pour le moment pas impérial à domicile, à l'extérieur tout se passe bien. En cinq rencontres loin de chez eux, les Verts se sont imposés à quatre reprises. Un seul match nul est à signaler : c'était contre Laval, lors de la première journée de Ligue 2.

Annecy - ASSE : Le match pour ne pas douter

L'ASSE a donc montré à l'extérieur que de précieux points peuvent être pris. En s'inclinant contre Guingamp, les stéphanois ont directement été en capacité de rebondir sur la pelouse de Montpellier (0-2). C'est une réaction similaire qui sera bien sûr attendu dans un Parc des Sports qui va connaître son premier match de la saison. Depuis plusieurs mois, des travaux sont effectués au sein de cette enceinte. Les matchs du club Savoyard ont été délocalisés à Dijon, en ce début de saison.

De nombreux travaux au Parc des Sports

Beaucoup de choses ont été changée, notamment la pelouse : "La pelouse du terrain de football sera entièrement refaite avec une technologie hybride stitchée : un gazon naturel renforcé par des fibres synthétiques injectées tous les deux centimètres sur 18 cm de profondeur." C'est donc cette affiche entre Annecy et l'ASSE qui sera la première de la saison dans ce stade. Du côté de l'AS Saint-Etienne, la demande pour obtenir un plus grand parcage a été entendu. 2 500 supporters, ont récupéré les places en l'espace de 14 minutes ! Preuve que l'engouement est toujours aussi impressionnant, même après le dernier revers face au Mans (2-3).

Sur son site, la billetterie d'Annecy affiche également complète. L'Affluence devrait donc tourner aux alentours de 13 000 supporters. Un nouveau guichet fermé donc pour un club qui va recevoir l'ASSE. Nombreux seront sans doute les supporters des Verts présents au sein des autres tribunes, comme on a notamment pu l'observer face à Clermont. Rendez-vous donc, ce samedi à 20h dans un stade qui sera bouillant, avant le retour à Geoffroy-Guichard dès mardi 28 octobre à 20h30, pour la réception du Pau FC.