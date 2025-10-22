Coup dur pour l’ESTAC. Alors que les hommes de Dumont font un parcours quasi sans faute en ce début de championnat de Ligue 2, un cadre va les les abandonner plusieurs mois. Touché au genou lors du match face à Bastia, Nicolas Lemaître devra être opéré et pourrait peut-être mettre un terme prématuré à sa saison 2025-2026.

Formé au Stade de Reims, passé par Quevilly-Rouen Métropole, Nicolas Lemaître a rejoint Troyes à l’été 2023. En un peu plus d’un an, il s’était imposé comme un cadre incontournable du vestiaire et une valeur sûre de la Ligue 2.

Depuis son arrivée, il a disputé 46 rencontres, pour 21 clean sheets. Cette saison, avant sa blessure, il affichait déjà 4 matchs sans encaisser de but sur 10 disputés. Un rendement qui témoignait de sa régularité et de sa sérénité dans les cages troyennes.

Une blessure sérieuse sur une action anodine

Vendredi soir, lors de la 10ᵉ journée de Ligue 2 face au SC Bastia, la rencontre s’est interrompue à la 34ᵉ minute sur une scène que personne n’aime voir. Après avoir capté un ballon aérien sans opposition, Nicolas Lemaître s’est effondré au sol, se tenant immédiatement le genou gauche. Autour de lui, ses coéquipiers Adrien Monfray et Pape Meïssa Ba ont rapidement appelé les soigneurs, conscients de la gravité potentielle de la blessure.

Les images au ralenti ont confirmé les craintes : lors de sa réception, le genou du gardien troyen a tourné de manière inquiétante. Malgré une tentative de reprise après un premier diagnostic sur le terrain, Lemaître a dû céder sa place à Hillel Konaté, qui effectuait ses premières minutes sous le maillot de l’ESTAC.

En conférence d’après-match, Stéphane Dumont, l’entraîneur troyen, n’a pas caché son inquiétude au micro de L'Est Éclair : « Ce sont des images que l’on n’aime pas voir. Il est parti faire des examens avec le docteur. Je n’ai pas assez d’éléments pour en dire davantage. »

Une rupture du ligament croisé antérieur confirmée pour Lemaître

En effet, les examens passés ce mardi ont, malheureusement pour l'ESTAC, livré leur verdict : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Le club champenois l’a confirmé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux : « Touché au genou lors de la rencontre face à Bastia, Nicolas Lemaitre souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Le gardien troyen sera éloigné des terrains pour plusieurs mois. Toute la famille ESTAC lui adresse beaucoup de courage dans cette période difficile. Reviens vite parmi nous, Nico ! » Cette blessure signifie la fin de saison pour le portier de 28 ans, dont la rééducation devrait s’étendre sur six à huit mois.

Dumont devra désormais compter sur Hillel Konaté pour garder les buts de l’ESTAC dans les prochains mois. Le gardien ivoirien, entré en jeu face à Bastia, a assuré l’intérim avec sérieux et aura l’occasion de s’imposer dans la durée.

L’ASSE attendue à Troyes le 8 novembre

La blessure de Lemaître intervient à moins d’un mois du choc entre Troyes et Saint-Étienne, programmé le 8 novembre prochain au Stade de l’Aube. Un match important dans la course au podium, où les Verts affronteront une équipe troyenne privée de l’un de ses hommes forts.

Pour Nicolas Lemaître, l’heure est désormais à la convalescence. Opéré dans les prochains jours, il entamera une longue période de rééducation avant de pouvoir retrouver les terrains en 2026.