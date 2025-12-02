L'ASSE nous propose de revivre les coulisses de la fête ligérienne de ce 8ᵉ tour de Coupe de France jouée ce samedi à Geoffroy Guichard. En effet, les coéquipiers de Brice Maubleu se sont imposés 11-1 et ont décroché leur ticket pour le 9e tour de Coupe de France où ils affronteront l'OGC Nice à l'Allianz Rivera.

L’ASSE d’Eirik Horneland n’a pas tremblé ce samedi soir en Coupe de France. Opposés au petit poucet Écotay-Moingt, les Verts ont totalement maîtrisé la rencontre et ont validé leur billet pour les 32ᵉ de finale. Le festival offensif débute dès la 11ᵉ minute grâce à Ben Old, parfaitement servi par Irvin Cardona. Deux minutes plus tard, Miladinovic double la mise après un bel échange avec Cardona, intenable dans son rôle de passeur. Boakye inscrit ensuite un splendide but en lucarne avant qu’Old ne signe un doublé dans une ambiance déjà euphorique. Ferreira puis El Jamali participent également à la fête, ce dernier marquant même son premier but chez les pros. Avant la pause, Ben Old complète un triplé logique, offrant un large 7-0 à la mi-temps.

Horneland procède alors à cinq changements, mais l’ASSE continue d’appuyer. Old inscrit un quatrième but personnel, suivi par Eymard, auteur de son premier but à Geoffroy-Guichard. Le public salue ensuite le superbe coup franc de Vial, offrant un but d’honneur à Écotay-Moingt. El Jamali signe un doublé avant qu’un but contre son camp ne fixe le score final à 11-1. Une soirée spectaculaire, fidèle à la magie de la Coupe de France.

Paul Eymard sur son premier but dans le chaudron avec l'ASSE

Paul Eymard : « Marquer mon premier but à Geoffroy-Guichard ? C’est beaucoup d’émotions. Dans la célébration, je ne voulais pas crier et danser partout par respect, car il y avait déjà beaucoup de buts. Mais si ça avait été en championnat, j’aurais crié partout (rires). »

Maxime Bernauer : « C’est bien, tout le monde a kiffé. Malheureusement pour nous, mais c’est beau pour eux : ils ont réussi à marquer. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés pour toujours dans leur vie. C’est cool, cette communion ; ce sont les vraies valeurs du foot. »