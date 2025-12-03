Un article de L’Équipe est revenu cette semaine sur la descente aux enfers d’Ayman Kari, ex-talent du PSG. Un joueur que l’ASSE avait envisagé de recruter en janvier dernier, avant de se raviser.

Il devait être le futur du PSG. Certains le voyaient même plus complet que Zaïre-Emery. Ayman Kari, pur produit du centre parisien, a tout connu très jeune. Voire trop jeune. Les louanges, les comparaisons flatteuses, et les attentes démesurées. À 21 ans, il ne joue plus et ne s’entraîne plus. Il a mis le football entre parenthèses. Peut-être pour de bon.

Dans une enquête publiée ce mardi, L’Équipe retrace le parcours de ce milieu de terrain au potentiel énorme, aujourd’hui retiré du monde pro. Un récit d’autant plus marquant pour nous que l’AS Saint-Étienne (ASSE) avait sérieusement envisagé de l’attirer dans le Forez il y a moins d’un an.

L’ASSE avait flairé la bonne affaire

C’était en janvier 2025. L’ASSE cherchait à densifier son milieu de terrain. Le profil d’Ayman Kari coche toutes les cases : jeune, formé dans un top club, technique, disponible. Un joueur libre de tout contrat, en quête d’un nouveau départ. L'opportunité paraît idéale sur le papier. Il avait brillé la saison précédente lors d'un prêt fructueux à Lorient.

Mais l'affaire ne se bouclera jamais. Après plusieurs échanges prometteurs, l'ASSE découvre un joueur méconnaissable. En net surpoids et complètement hors de forme. Kari présentait entre 8 et 10 kilos de trop. La piste est abandonnée. L'ASSE est "refroidi par sa silhouette arrondie." Un pari devenu risqué que les Verts ne veulent pas prendre.

Un échec qui rappelle les exigences du haut niveau

Ce refus, aujourd’hui, prend une autre dimension. Car depuis, Kari a disparu des radars. Aucun club, aucun entraînement, aucun message. Ses proches assurent qu’il va bien, qu’il a simplement choisi une autre voie. Il aurait « compris qu’il n’était pas fait pour ce monde-là », glisse un ami du joueur.

L'échec des négociations avec l'ASSE aura été l'ultime coup de massue pour Ayman Kari. « À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c'était fini », souffle-t-on au PSG.

Le cas Kari agit comme un rappel. Celui que, dans le football moderne, le talent brut ne suffit pas. Pour l’ASSE, ce dossier refermé témoigne aussi d'une volonté de ne plus céder au "panic buy". En 2021, l'ASSE avait tout de même signé Joris Gnagnon. Ex-prodige du Stade Rennais. En net surpoids, le joueur n'aura jamais réussi à remonter la pente. Un échec cuisant pour l'ASSE qui avait dépensé sans aucun retour.

