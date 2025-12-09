Formé à l’OL, international jeune avec les Bleuets, Lenny Pintor arrive à l’ASSE en 2022 avec l’étiquette d’un pari tenté par Laurent Batlles, son ancien coach à Troyes. Percutant, rapide, polyvalent : le profil idéal sur le papier. Mais rien ne se passe comme prévu. Un an plus tard, les deux parties se séparent. Deux saisons plus tard, l’ancien espoir français peine toujours à retrouver son niveau en Autriche. Retour sur la trajectoire d’un joueur qui ne joue quasiment plus.

Le 4 août 2022, Laurent Batlles tente un coup. Il vient tout juste d’arriver à l’ASSE en juin, mais le mercato a été trop peu anticipé. Avec peu de moyens et une idée de jeu bien précise (un 3-6-1 controversé dans le Forez), il cherche des profils compatibles. Il décide donc d’être pragmatique et fait appel à un ancien joueur qu’il a connu à Troyes : Lenny Pintor. L’ailier avait déjà occupé avec succès le rôle spécifique demandé par Batlles à ses pistons offensifs. Un travail qui avait payé à l’ESTAC, promue en Ligue 1.

Laurent Batlles déclare alors : "Lenny est un joueur percutant, qui va vite et est à l’aise des deux pieds. Bien sûr, il doit encore s’améliorer dans certains domaines, mais c’est un joueur qui va nous apporter de la polyvalence et également de la rotation. On cherche des joueurs qui ont faim, et il a envie de prouver beaucoup de choses."

L'OL le libère malgré 5 millions investis

Passé par les sélections de jeunes en équipe de France, Lenny Pintor est libre de tout contrat lorsqu'il s'engage avec l'ASSE. Formé à l’OL, il choisit de rebondir chez le rival. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou le 20 février 2021 lors de son prêt à Troyes, l'OL ne le retient pas. Pourtant, Lyon avait misé 5 M€ sur lui en 2018, après l’avoir recruté à Brest, croyant tenir un crack.

Mais l’aventure à l’ASSE ne sera pas une réussite. Vingt-deux apparitions en Ligue 2. Un seul but. Un penalty transformé à Pau (2-2).

À l’issue de la saison, en juillet 2023, l’ASSE trouve un accord avec le club autrichien du LASK Linz. Un nouveau point de chute pour un ailier en quête de relance. Un club européen, qualifié pour l’Europa League. Une belle occasion sur le papier.

Pintor, le pari autrichien après l'ASSE

Problème : Pintor reste tout aussi muet offensivement qu’à l’ASSE. Rapidement touché par une blessure musculaire, il ne s’impose pas. 21 apparitions pour sa première saison. Dix pour la seconde. Aucun but, deux passes décisives en deux ans. Il sort progressivement du groupe.

Cette saison, il n’est apparu qu’à deux petites reprises.

Annoncé comme un des joueurs très prometteurs, Lenny Pintor n'a jamais retrouvé son explosivité. Son échec à l’ASSE semble aujourd’hui confirmé par son passage en Autriche. À 25 ans, en fin de contrat en juin prochain, l’ancienne promesse brestoise devra vite rebondir s’il veut encore croire à une carrière au plus haut niveau.