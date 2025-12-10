L'ASSE avait de grandes ambitions en début de saison. La relégation n'était qu'un contretemps à en croire les nouveaux dirigeants stéphanois. L'ASSE sera de retour en Ligue 1 et mieux préparée pour faire bonne figure parmi l'élite. Au cœur de ce projet figure Eirik Horneland. Un entraineur décrié par certains observateurs mais qui n'est pour l'heure pas en danger.

En mai dernier, lors d'une de ses rares prises de parole en public, Ivan Gazidis, président de l'ASSE avait eu des mots forts. Des mots pour l'avenir de l'AS Saint-Etienne et son entraîneur :

« Nous devons prendre nos responsabilités, moi le premier. C'est une fin décevante [...] Ce que nous essayons de faire n'est pas facile. Nous essayons de redresser un club sportivement et financièrement. On ne veut pas un club qui oscille entre la L1 et la L2. On construit quelque chose de plus grand. Nos objectifs sont les mêmes. [...] Ce club doit être au sommet de la L1. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. [...] On sera de retour en L1 et nous y serons compétitifs. »

Horneland pour ramener l'ASSE en L1

La relégation en L2 a fait tache mais pas question de céder à la panique. Le processus était en marche pour l'ASSE et ses dirigeants qui restaient confiants.

Aucun débat concernant Eirik Horneland l'été dernier. C'est l'homme de la situation. On en est convaincu en interne. Ivan Gazidis avait d'ailleurs immédiatement levé les doutes : « On jouera un style de jeu qui représentera les valeurs des supporters et ils pourront être fiers. Ce sera avec Eirik Horneland. Nous croyons en lui. Son style de jeu est moderne. »

Plusieurs mois ont passé. Force est de constater que le président de l'ASSE a tenu sa parole sur plusieurs points. Après l'observation (dont audits), plusieurs décisions ont été prises. La cellule de recrutement, le staff médical et autres fonctions administratives ont été remaniés. Plus de 20 millions d'euros ont été dépensés cet été malgré la relégation. Le cadre idéal pour Eirik Horneland ?

ASSE : Le compte n'y est pas

Alors qu'il ne reste plus qu'une rencontre avant la mi-saison, le bilan est criticable. Cinq défaites en 16 journées. Une place de dauphin. Un jeu trop souvent poussif. Des blessés qui s'accumulent. Trop peu de continuité dans les prestations stéphanoises pour convaincre. Les objectifs ne sont pas remplis. Eirik Horneland en est conscient et ne le cache pas. Nul doute que la Direction de l'ASSE partage ce point de vue. Pour autant, le Norvégien peut travailler sereinement. Il n'est pour l'heure pas question de le remplacer. Une telle décision serait un désaveu pour Gazidis et ses hommes. Il restera observé dans les semaines à venir. Toute autre finalité qu'une remontée immédiate ne saurait être acceptée. Mais pour l'heure, l'ASSE est dans les temps. Sans briller.

Quels leviers pour les Verts ?

S'il reste lucide quant aux prestations de ses hommes, Eirik Horneland n'évoque aucune solution si ce n'est de poursuivre le travail entrepris depuis un an. Répéter les gammes. Construire des automatismes. Adopter un état d'esprit conquérant et le tenir sur la durée. Pour l'heure, les résultats de la méthode Horneland tardent à arriver.

Mais, le Norvégien en est convaincu, il parviendra à redresser l'ASSE et fera bonne figure parmi l'élite. Pour ceci, l'hécatombe de blessures doit cesser. L'état physique des joueurs est au cœur des échanges avec la cellule de performance dont les relations sont parfois tendues.

Dernier levier, souvent celui activé en cas de contre-performance, le mercato. Si aucune folie ne sera faite cet hiver, l'ASSE compte bien renforcer un effectif dont les carences sont identifiées par tous. Eirik Horneland est tranquille. Pour le moment.