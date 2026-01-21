Alors que le mercato hivernal entre dans une phase plus animée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a, pour l’instant, fait le choix assumé de la continuité. Une stratégie déjà observée l’hiver dernier, où les dirigeants stéphanois avaient préféré consolider l’existant plutôt que bouleverser l’équilibre du vestiaire. Cette saison encore, les Verts avancent avec prudence, tout en restant attentifs aux opportunités ciblées.

Côté mercato, une priorité demeure clairement identifiée : le recrutement d’un milieu de terrain défensif, au minimum. Un profil capable d’apporter de la densité dans l’entrejeu, sans déséquilibrer un groupe qui donne satisfaction dans l’état d’esprit. Mais au-delà d’un renfort ponctuel, l’ASSE compte surtout sur un facteur clé : les retours de blessure.

Le staff espère enfin pouvoir travailler dans la durée avec un effectif plus stable, après une première partie de saison marquée par de nombreux pépins physiques. L’idée est simple : avec moins d’absences et davantage de continuité, le potentiel du groupe actuel pourrait pleinement s’exprimer dans la lutte pour le maintien – voire mieux.

Ligue 2 : Troyes joue la continuité, Reims s’active

Parmi les concurrents directs, ESTAC Troyes, solide leader, adopte une stratégie assez similaire. Peu de mouvements dans l’Aube, où le jeune Detourbet est toujours présent dans l’effectif. Seul Assoumou a quitté le club, preuve d’une volonté de ne pas perturber une dynamique bien installée.

À l’inverse, Stade de Reims se montre bien plus actif. L’effectif champenois a été partiellement renouvelé, avec des paris sur des profils capables d’apporter rapidement. Yassine Benhattab et Samuel Kotto sont notamment attendus comme de vraies plus-values dans la rotation rémoise, tant sur le plan technique que physique.

Dunkerque anticipe, Montpellier dans le dur

Du côté de USL Dunkerque, la vente de Gessime Yassine pour 7 M€ à RC Strasbourg Alsace a libéré des moyens, mais aussi créé un vide à combler. Les dirigeants nordistes ne tardent pas à réagir : Lohann Doucet, en provenance du Paris FC, et Bokele du FC Metz, devraient arriver en prêt afin de densifier un effectif encore limité en nombre.

À l’opposé, Montpellier Hérault SC, englué dans des difficultés financières, n’a pour l’instant enregistré aucun mouvement. Un immobilisme contraint qui pourrait peser dans la suite de la saison.

Le Red Star tente un pari offensif

Enfin, Red Star FC a tenté de se renforcer offensivement en rapatriant l’ancien Grenoblois Pape Meïssa Ba, en provenance de Pologne. Un pari assumé pour apporter de l’efficacité devant le but et dynamiser un secteur offensif en manque de régularité.

Dans ce contexte, l’ASSE avance à contre-courant, misant sur la patience et la stabilité. Un choix risqué, mais pas dénué de logique, à condition que les corps tiennent enfin sur la durée.

Les transferts enregistrés en Ligue 2

Stade de Reims

Arrivées

Yassine Benhattab – FC Nantes – Prêt

Pape Sissoko – Debreceni VSC – Fin de prêt

Samuel Kotto - La Gantoise - Prêt avec option d'achat

Départs

Teddy Teuma – Standard de Liège – Libre

Yohan Demoncy – EA Guingamp – Prêt

Antoine Leautey – Amiens SC – Prêt

Pape Sissoko – AS Nancy-Lorraine – Prêt

Norman Bassette – Coventry City – Fin de prêt

AS Saint-Étienne (3ème de Ligue 2)

Arrivées

Aucune

Départs

Yvann Maçon – AE Larisa – Prêt

Maedine Makhloufi – Dunkerque - Libre

Montpellier Hérault SC

Arrivées

Aucune

Départs

Aucun

USL Dunkerque

Arrivées

Maedine Makhloufi – AS Saint-Étienne – Libre

Mouhamed Sissokho – Amitié FC – Indemnité inconnue

Départs

Gessime Yassine – RC Strasbourg – 7,0 M€

EA Guingamp

Arrivées

Amadou Samoura – US Concarneau – 25 K€

Yohan Demoncy – Stade de Reims – Prêt

Brown Irabor – Le Puy Foot – Fin de prêt

Départs

Brown Irabor – FC Koper – Libre

FC Annecy

Arrivées

Valentin Jacob – Sans club – Libre

Esteban Riou – GFA Rumilly Vallières – Fin de prêt

Départs

Aucun

Stade Lavallois

Arrivées

Trévis Dago – LOSC Lille B – Libre

Dylan Mbayo – PEC Zwolle – Prêt

Ange Badey – Aviron Bayonnais – Fin de prêt

Départs

Ange Badey – FC Versailles – Indemnité inconnue

Noa Mupemba – LB Châteauroux – Prêt

SC Bastia (lanterne rouge de Ligue 2)

Arrivées

Joachim Eickmayer – Red Star FC – Libre

Départs

Aucun

Grenoble Foot 38

Arrivées

Arthur Lallias – US Orléans – Indemnité inconnue

Lucas Bernadou – Sans club – Libre

Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – Fin de prêt

Départs

Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – 2,0 M€

Théo Valls – UD Ibiza – Libre

Alan Kerouedan – FC Rouen – Prêt

ESTAC Troyes (Leader de Ligue 2)

Arrivées

Jackson Porozo – Club Tijuana – Fin de prêt

Départs

Jackson Porozo – Club Tijuana – Indemnité inconnue

Mathis Hamdi – Le Mans FC – Indemnité inconnue

Jaurès Assoumou - Samunspor

Amiens SC

Arrivées

Antoine Leautey – Stade de Reims – Prêt

Départs

Mathis Touho – FC Villefranche – Libre

Pau FC

Arrivées

Aucune

Départs

Aucun

Rodez AF

Arrivées

Aucune

Départs

Flavien Tait – Sans club – Libre

Mathys Tourraine – Paris FC – Fin de prêt

Red Star FC (dauphin de Ligue 2)

Arrivées

Mouez Hassen – Sans club – Libre

Pape Meïssa Ba – Widzew Lodz – Prêt

Départs

Valentin Rabouille – Bourges Foot – Libre

Joachim Eickmayer – SC Bastia – Libre

Samuel Renel – FC Rouen – Prêt

Joachim Kayi Sanda – Southampton – Fin de prêt

Clermont Foot 63

Arrivées

Mathys Tourraine – Paris FC – Prêt

Mohamed Guindo – RAAL La Louvière – Prêt

Départs

Cheick Oumar Konaté – AE Kifisias – Prêt

AS Nancy-Lorraine

Arrivées

Pape Sissoko – Stade de Reims – Prêt

Justin Bourgault – Stade Brestois 29 – Prêt

Geoffrey Lembet – Sans club – Libre

Jérémy Gélin – Sans club – Libre

Départs

Aucun

Le Mans FC

Arrivées

Lucas Bretelle – RAAL La Louvière

Mathis Hamdi – ESTAC Troyes – Indemnité inconnue

Départs

Leroy Abanda – Volos NPS – Libre

Brice Oggad – AS Cannes – Libre

Amadou Cissé – RC Strasbourg – Fin de prêt

US Boulogne

Arrivées

Martin Lecolier – FC Sochaux – Indemnité inconnue

Blondy Nna Noukeu – Sunderland – Indemnité inconnue

Vincent Burlet – LOSC Lille – Prêt

Départs

Christian Kitenge – US Saint-Malo – Prêt

Zanga Koné – FC Chambly – Prêt

Source : Transfermarkt - Ligue 2