Alors que le mercato hivernal entre dans une phase plus animée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a, pour l’instant, fait le choix assumé de la continuité. Une stratégie déjà observée l’hiver dernier, où les dirigeants stéphanois avaient préféré consolider l’existant plutôt que bouleverser l’équilibre du vestiaire. Cette saison encore, les Verts avancent avec prudence, tout en restant attentifs aux opportunités ciblées.
Côté mercato, une priorité demeure clairement identifiée : le recrutement d’un milieu de terrain défensif, au minimum. Un profil capable d’apporter de la densité dans l’entrejeu, sans déséquilibrer un groupe qui donne satisfaction dans l’état d’esprit. Mais au-delà d’un renfort ponctuel, l’ASSE compte surtout sur un facteur clé : les retours de blessure.
Le staff espère enfin pouvoir travailler dans la durée avec un effectif plus stable, après une première partie de saison marquée par de nombreux pépins physiques. L’idée est simple : avec moins d’absences et davantage de continuité, le potentiel du groupe actuel pourrait pleinement s’exprimer dans la lutte pour le maintien – voire mieux.
Ligue 2 : Troyes joue la continuité, Reims s’active
Parmi les concurrents directs, ESTAC Troyes, solide leader, adopte une stratégie assez similaire. Peu de mouvements dans l’Aube, où le jeune Detourbet est toujours présent dans l’effectif. Seul Assoumou a quitté le club, preuve d’une volonté de ne pas perturber une dynamique bien installée.
À l’inverse, Stade de Reims se montre bien plus actif. L’effectif champenois a été partiellement renouvelé, avec des paris sur des profils capables d’apporter rapidement. Yassine Benhattab et Samuel Kotto sont notamment attendus comme de vraies plus-values dans la rotation rémoise, tant sur le plan technique que physique.
Dunkerque anticipe, Montpellier dans le dur
Du côté de USL Dunkerque, la vente de Gessime Yassine pour 7 M€ à RC Strasbourg Alsace a libéré des moyens, mais aussi créé un vide à combler. Les dirigeants nordistes ne tardent pas à réagir : Lohann Doucet, en provenance du Paris FC, et Bokele du FC Metz, devraient arriver en prêt afin de densifier un effectif encore limité en nombre.
À l’opposé, Montpellier Hérault SC, englué dans des difficultés financières, n’a pour l’instant enregistré aucun mouvement. Un immobilisme contraint qui pourrait peser dans la suite de la saison.
Le Red Star tente un pari offensif
Enfin, Red Star FC a tenté de se renforcer offensivement en rapatriant l’ancien Grenoblois Pape Meïssa Ba, en provenance de Pologne. Un pari assumé pour apporter de l’efficacité devant le but et dynamiser un secteur offensif en manque de régularité.
Dans ce contexte, l’ASSE avance à contre-courant, misant sur la patience et la stabilité. Un choix risqué, mais pas dénué de logique, à condition que les corps tiennent enfin sur la durée.
Les transferts enregistrés en Ligue 2
Stade de Reims
Arrivées
- Yassine Benhattab – FC Nantes – Prêt
- Pape Sissoko – Debreceni VSC – Fin de prêt
- Samuel Kotto - La Gantoise - Prêt avec option d'achat
Départs
- Teddy Teuma – Standard de Liège – Libre
- Yohan Demoncy – EA Guingamp – Prêt
- Antoine Leautey – Amiens SC – Prêt
- Pape Sissoko – AS Nancy-Lorraine – Prêt
- Norman Bassette – Coventry City – Fin de prêt
AS Saint-Étienne (3ème de Ligue 2)
Arrivées
- Aucune
Départs
- Yvann Maçon – AE Larisa – Prêt
- Maedine Makhloufi – Dunkerque - Libre
Montpellier Hérault SC
Arrivées
- Aucune
Départs
- Aucun
USL Dunkerque
Arrivées
- Maedine Makhloufi – AS Saint-Étienne – Libre
- Mouhamed Sissokho – Amitié FC – Indemnité inconnue
Départs
- Gessime Yassine – RC Strasbourg – 7,0 M€
EA Guingamp
Arrivées
- Amadou Samoura – US Concarneau – 25 K€
- Yohan Demoncy – Stade de Reims – Prêt
- Brown Irabor – Le Puy Foot – Fin de prêt
Départs
- Brown Irabor – FC Koper – Libre
FC Annecy
Arrivées
- Valentin Jacob – Sans club – Libre
- Esteban Riou – GFA Rumilly Vallières – Fin de prêt
Départs
- Aucun
Stade Lavallois
Arrivées
- Trévis Dago – LOSC Lille B – Libre
- Dylan Mbayo – PEC Zwolle – Prêt
- Ange Badey – Aviron Bayonnais – Fin de prêt
Départs
- Ange Badey – FC Versailles – Indemnité inconnue
- Noa Mupemba – LB Châteauroux – Prêt
SC Bastia (lanterne rouge de Ligue 2)
Arrivées
- Joachim Eickmayer – Red Star FC – Libre
Départs
- Aucun
Grenoble Foot 38
Arrivées
- Arthur Lallias – US Orléans – Indemnité inconnue
- Lucas Bernadou – Sans club – Libre
- Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – Fin de prêt
Départs
- Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – 2,0 M€
- Théo Valls – UD Ibiza – Libre
- Alan Kerouedan – FC Rouen – Prêt
ESTAC Troyes (Leader de Ligue 2)
Arrivées
- Jackson Porozo – Club Tijuana – Fin de prêt
Départs
- Jackson Porozo – Club Tijuana – Indemnité inconnue
- Mathis Hamdi – Le Mans FC – Indemnité inconnue
- Jaurès Assoumou - Samunspor
Amiens SC
Arrivées
- Antoine Leautey – Stade de Reims – Prêt
Départs
- Mathis Touho – FC Villefranche – Libre
Pau FC
Arrivées
- Aucune
Départs
- Aucun
Rodez AF
Arrivées
- Aucune
Départs
- Flavien Tait – Sans club – Libre
- Mathys Tourraine – Paris FC – Fin de prêt
Red Star FC (dauphin de Ligue 2)
Arrivées
- Mouez Hassen – Sans club – Libre
- Pape Meïssa Ba – Widzew Lodz – Prêt
Départs
- Valentin Rabouille – Bourges Foot – Libre
- Joachim Eickmayer – SC Bastia – Libre
- Samuel Renel – FC Rouen – Prêt
- Joachim Kayi Sanda – Southampton – Fin de prêt
Clermont Foot 63
Arrivées
- Mathys Tourraine – Paris FC – Prêt
- Mohamed Guindo – RAAL La Louvière – Prêt
Départs
- Cheick Oumar Konaté – AE Kifisias – Prêt
AS Nancy-Lorraine
Arrivées
- Pape Sissoko – Stade de Reims – Prêt
- Justin Bourgault – Stade Brestois 29 – Prêt
- Geoffrey Lembet – Sans club – Libre
- Jérémy Gélin – Sans club – Libre
- Départs
- Aucun
Le Mans FC
Arrivées
- Lucas Bretelle – RAAL La Louvière
- Mathis Hamdi – ESTAC Troyes – Indemnité inconnue
Départs
- Leroy Abanda – Volos NPS – Libre
- Brice Oggad – AS Cannes – Libre
- Amadou Cissé – RC Strasbourg – Fin de prêt
US Boulogne
Arrivées
- Martin Lecolier – FC Sochaux – Indemnité inconnue
- Blondy Nna Noukeu – Sunderland – Indemnité inconnue
- Vincent Burlet – LOSC Lille – Prêt
Départs
- Christian Kitenge – US Saint-Malo – Prêt
- Zanga Koné – FC Chambly – Prêt