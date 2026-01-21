 

 

Alors que le mercato hivernal entre dans une phase plus animée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a, pour l’instant, fait le choix assumé de la continuité. Une stratégie déjà observée l’hiver dernier, où les dirigeants stéphanois avaient préféré consolider l’existant plutôt que bouleverser l’équilibre du vestiaire. Cette saison encore, les Verts avancent avec prudence, tout en restant attentifs aux opportunités ciblées.

Côté mercato, une priorité demeure clairement identifiée : le recrutement d’un milieu de terrain défensif, au minimum. Un profil capable d’apporter de la densité dans l’entrejeu, sans déséquilibrer un groupe qui donne satisfaction dans l’état d’esprit. Mais au-delà d’un renfort ponctuel, l’ASSE compte surtout sur un facteur clé : les retours de blessure.

Le staff espère enfin pouvoir travailler dans la durée avec un effectif plus stable, après une première partie de saison marquée par de nombreux pépins physiques. L’idée est simple : avec moins d’absences et davantage de continuité, le potentiel du groupe actuel pourrait pleinement s’exprimer dans la lutte pour le maintien – voire mieux.

Ligue 2 : Troyes joue la continuité, Reims s’active

Parmi les concurrents directs, ESTAC Troyes, solide leader, adopte une stratégie assez similaire. Peu de mouvements dans l’Aube, où le jeune Detourbet est toujours présent dans l’effectif. Seul Assoumou a quitté le club, preuve d’une volonté de ne pas perturber une dynamique bien installée.

À l’inverse, Stade de Reims se montre bien plus actif. L’effectif champenois a été partiellement renouvelé, avec des paris sur des profils capables d’apporter rapidement. Yassine Benhattab et Samuel Kotto sont notamment attendus comme de vraies plus-values dans la rotation rémoise, tant sur le plan technique que physique.

Dunkerque anticipe, Montpellier dans le dur

Du côté de USL Dunkerque, la vente de Gessime Yassine pour 7 M€ à RC Strasbourg Alsace a libéré des moyens, mais aussi créé un vide à combler. Les dirigeants nordistes ne tardent pas à réagir : Lohann Doucet, en provenance du Paris FC, et Bokele du FC Metz, devraient arriver en prêt afin de densifier un effectif encore limité en nombre.

À l’opposé, Montpellier Hérault SC, englué dans des difficultés financières, n’a pour l’instant enregistré aucun mouvement. Un immobilisme contraint qui pourrait peser dans la suite de la saison.

Le Red Star tente un pari offensif

Enfin, Red Star FC a tenté de se renforcer offensivement en rapatriant l’ancien Grenoblois Pape Meïssa Ba, en provenance de Pologne. Un pari assumé pour apporter de l’efficacité devant le but et dynamiser un secteur offensif en manque de régularité.

Dans ce contexte, l’ASSE avance à contre-courant, misant sur la patience et la stabilité. Un choix risqué, mais pas dénué de logique, à condition que les corps tiennent enfin sur la durée.

Les transferts enregistrés en Ligue 2

Stade de Reims

Arrivées

  • Yassine Benhattab – FC Nantes – Prêt
  • Pape Sissoko – Debreceni VSC – Fin de prêt
  • Samuel Kotto - La Gantoise - Prêt avec option d'achat

Départs

  • Teddy Teuma – Standard de Liège – Libre
  • Yohan Demoncy – EA Guingamp – Prêt
  • Antoine Leautey – Amiens SC – Prêt
  • Pape Sissoko – AS Nancy-Lorraine – Prêt
  • Norman Bassette – Coventry City – Fin de prêt

AS Saint-Étienne (3ème de Ligue 2)

Arrivées

  • Aucune

Départs

  • Yvann Maçon – AE Larisa – Prêt
  • Maedine Makhloufi – Dunkerque - Libre

Montpellier Hérault SC

Arrivées

  • Aucune

Départs

  • Aucun

USL Dunkerque

Arrivées

  • Maedine Makhloufi – AS Saint-Étienne – Libre
  • Mouhamed Sissokho – Amitié FC – Indemnité inconnue

Départs

  • Gessime Yassine – RC Strasbourg – 7,0 M€

EA Guingamp

Arrivées

  • Amadou Samoura – US Concarneau – 25 K€
  • Yohan Demoncy – Stade de Reims – Prêt
  • Brown Irabor – Le Puy Foot – Fin de prêt

Départs

  • Brown Irabor – FC Koper – Libre

FC Annecy

Arrivées

  • Valentin Jacob – Sans club – Libre
  • Esteban Riou – GFA Rumilly Vallières – Fin de prêt

Départs

  • Aucun

Stade Lavallois

Arrivées

  • Trévis Dago – LOSC Lille B – Libre
  • Dylan Mbayo – PEC Zwolle – Prêt
  • Ange Badey – Aviron Bayonnais – Fin de prêt

Départs

  • Ange Badey – FC Versailles – Indemnité inconnue
  • Noa Mupemba – LB Châteauroux – Prêt

SC Bastia (lanterne rouge de Ligue 2)

Arrivées

  • Joachim Eickmayer – Red Star FC – Libre

Départs

  • Aucun

Grenoble Foot 38

Arrivées

  • Arthur Lallias – US Orléans – Indemnité inconnue
  • Lucas Bernadou – Sans club – Libre
  • Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – Fin de prêt

Départs

  • Ayoub Jabbari – FC Cincinnati – 2,0 M€
  • Théo Valls – UD Ibiza – Libre
  • Alan Kerouedan – FC Rouen – Prêt

ESTAC Troyes (Leader de Ligue 2)

Arrivées

  • Jackson Porozo – Club Tijuana – Fin de prêt

Départs

  • Jackson Porozo – Club Tijuana – Indemnité inconnue
  • Mathis Hamdi – Le Mans FC – Indemnité inconnue
  • Jaurès Assoumou - Samunspor

Amiens SC

Arrivées

  • Antoine Leautey – Stade de Reims – Prêt

Départs

  • Mathis Touho – FC Villefranche – Libre

Pau FC

Arrivées

  • Aucune

Départs

  • Aucun

Rodez AF

Arrivées

  • Aucune

Départs

  • Flavien Tait – Sans club – Libre
  • Mathys Tourraine – Paris FC – Fin de prêt

Red Star FC (dauphin de Ligue 2)

Arrivées

  • Mouez Hassen – Sans club – Libre
  • Pape Meïssa Ba – Widzew Lodz – Prêt

Départs

  • Valentin Rabouille – Bourges Foot – Libre
  • Joachim Eickmayer – SC Bastia – Libre
  • Samuel Renel – FC Rouen – Prêt
  • Joachim Kayi Sanda – Southampton – Fin de prêt

Clermont Foot 63

Arrivées

  • Mathys Tourraine – Paris FC – Prêt
  • Mohamed Guindo – RAAL La Louvière – Prêt

Départs

  • Cheick Oumar Konaté – AE Kifisias – Prêt

AS Nancy-Lorraine

Arrivées

  • Pape Sissoko – Stade de Reims – Prêt
  • Justin Bourgault – Stade Brestois 29 – Prêt
  • Geoffrey Lembet – Sans club – Libre
  • Jérémy Gélin – Sans club – Libre
  • Départs
  • Aucun

Le Mans FC

Arrivées

  • Lucas Bretelle – RAAL La Louvière
  • Mathis Hamdi – ESTAC Troyes – Indemnité inconnue

Départs

  • Leroy Abanda – Volos NPS – Libre
  • Brice Oggad – AS Cannes – Libre
  • Amadou Cissé – RC Strasbourg – Fin de prêt

US Boulogne

Arrivées

  • Martin Lecolier – FC Sochaux – Indemnité inconnue
  • Blondy Nna Noukeu – Sunderland – Indemnité inconnue
  • Vincent Burlet – LOSC Lille – Prêt

Départs

  • Christian Kitenge – US Saint-Malo – Prêt
  • Zanga Koné – FC Chambly – Prêt

 

Source : Transfermarkt - Ligue 2