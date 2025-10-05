Comme chaque semaine, l'équipe de la rédaction vous donne les 4 infos immanquables de l'ASSE de la semaine. Les voici.

Rudi Garcia ne sélectionne toujours pas Stassin

Depuis la dernière trêve internationale, Lucas Stassin a véritablement lancé sa saison. Avec 4 buts et 1 passe décisive, l’attaquant belge est redevenu l’un des hommes forts de l’ASSE. Sa performance éclatante face à Reims a d’ailleurs marqué les esprits et confirmé son retour en grande forme.

Pourtant, malgré cet état de grâce, le sélectionneur belge a de nouveau choisi de se passer de lui. Comme Roméo Vermant ou Mike Penders, autres espoirs du football belge, Stassin reste à disposition des U21. Le coach a préféré miser sur l’expérience en appelant notamment Michy Batshuayi, jugé capable d’apporter son vécu dans la course à la qualification pour le prochain Euro.

Un choix qui fait débat : comment laisser de côté un attaquant en pleine confiance au profit d’un joueur qui n’a disputé que 47 minutes depuis le début de la saison ? Reste à espérer que la régularité de Stassin à Saint-Étienne finisse par convaincre le sélectionneur et lui ouvre les portes des 26 pour la prochaine Coupe du monde.

Djylian N’Guessan (ASSE) retrouve la compétition

Blessé durant la préparation estivale, le jeune avant-centre de l’ASSE n’a toujours pas eu l’occasion de porter le maillot vert cette saison. Outre ses pépins physiques, il doit également faire face à une forte concurrence sur le plan offensif, notamment en pointe, où même Duffus peine déjà à grappiller du temps de jeu en raison de la forme de Stassin.

Malgré cela, le joueur a été sélectionné par Lionel Rouxel pour disputer la Coupe du monde U20. L’un des plus jeunes du groupe, il profite d’une opportunité rare, d’autant que de nombreux clubs — comme l’OM avec Bakola — ont refusé de libérer leurs joueurs, la compétition ne figurant pas au calendrier FIFA.

Ce tournoi représente une vitrine idéale pour se relancer et attirer le regard des recruteurs internationaux. L’exemple de Gessime Yassine, révélation du tournoi après avoir gagné du temps de jeu avec Dunkerque en Ligue 2, en est la preuve. Le jeune Stéphanois espère suivre cette trajectoire : retrouver du rythme, engranger de la confiance et revenir en forme pour enfin lancer sa saison sous les couleurs vertes.

ASSE – MHSC : un match haché

Face à un adversaire direct, l’ASSE a décroché une victoire solide (2-0) dans un match au rythme haché. Le ton a été donné dès la deuxième minute par Davitashvili, auteur d’une ouverture du score précoce avant de doubler la mise un peu plus tard, offrant ainsi une victoire tranquille — du moins au tableau d’affichage.

Sur le terrain, le spectacle a été bien plus heurté. Le match a été constamment interrompu, avec 34 fautes sifflées, soit une toutes les trois minutes en moyenne. Une agressivité partagée, sanctionnée par quatre cartons jaunes de chaque côté.

Finalement, les Verts repartent avec trois points essentiels, même sans briller dans le jeu. À noter toutefois deux alertes physiques : Lamba et Boakye, tous deux sortis à la mi-temps. Heureusement, la trêve internationale arrive à point nommé pour permettre au groupe de récupérer avant la reprise.

L’ASSE a un nouveau partenaire

Le club stéphanois vient d’annoncer un partenariat avec OHM Énergie, une entreprise spécialisée dans la fourniture d’énergies alternatives. Ce nouvel accord s’inscrit pleinement dans la stratégie des dirigeants, qui souhaitent s’appuyer sur un réseau solide de partenaires locaux pour renforcer l’ancrage territorial du club.

En s’associant à l’ASSE, OHM bénéficie d’une visibilité nationale à travers l’image et la notoriété des Verts. De son côté, le club tire un avantage concret de ce partenariat puisque l’entreprise alimentera désormais en énergie le centre sportif et administratif Robert-Herbin. Une collaboration gagnant-gagnant, qui s’inscrit dans la volonté du club de poursuivre sa transition énergétique tout en valorisant les acteurs économiques de la région.