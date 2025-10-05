L'ASSE s'est imposée 2-0 à la Mosson hier soir. En zone mixte, Florian Tardieu, le milieu stéphanois, s'est exprimé sur cette rencontre contre le MHSC. Voici ses mots.

Flo Tardieu (milieu de l'ASSE) : « On va retenir les trois points. C’était un bon match avec beaucoup de duels. On savait, en venant ici, que ça allait être compliqué : c’est une bonne équipe de ce championnat. On était préparés, on voulait vraiment rebondir après cette défaite à la maison contre Guingamp (2-3). C’est chose faite !

On a un peu souffert, on savait que sur coups de pied arrêtés, ils allaient être dangereux, on s’était préparés à ça. On repart avec un clean sheet et deux buts marqués, mais je pense qu’on aurait pu en marquer encore plus ce soir. On a eu des situations qu’on peut mieux jouer, mais dans l’ensemble, on est satisfaits.

Forcément, quand on mène rapidement 2-0, le destin fait qu’on recule un peu, alors qu’il ne faut pas. Il faut essayer d’aller marquer ce troisième but pour tuer le match. Après, ce sont de bons joueurs en face : ils savent aussi jouer au ballon, ils ont de la qualité. Ils nous ont un peu confisqué le ballon en s’appuyant sur Mendy, dos au but, mais on a réussi à rester très solides.

En deuxième mi-temps, on a vécu dix premières minutes difficiles, avec plusieurs pertes de balle faciles. Ensuite, on a réussi à remettre le pied sur le ballon et on a eu des possibilités pour mettre le troisième.

C’était frustrant, la défaite contre Guingamp à domicile, donc on voulait réagir, même si on savait que ça allait être un gros match. Maintenant, on va souffler un peu, car on a eu quelques malades, quelques bobos. Après, on aura une semaine pour bien se préparer au sprint avant les vacances de fin d’année.

Oui, la coupure sera nécessaire, mais ça fait du bien d’enchaîner, de jouer, surtout quand ça se passe bien comme ce soir. Je pense qu’il fallait vite rejouer après le match contre Guingamp, parce qu’il y avait beaucoup de frustration et de déception cette semaine : on avait à cœur de ne pas perdre à la maison. Heureusement qu’on gagne ce soir et qu’on repart de l’avant.

Il faut qu’on montre qu’on est là. Devant, ça gagne aussi, on ne veut laisser personne s’échapper et on veut prouver que si on est en haut, ce n’est pas pour rien. Il fallait réagir vite et ne pas laisser de points en route : c’est ce qu’on a fait, et c’est une bonne chose. »