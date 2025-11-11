Arrivé cet été de l’Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan s’est rapidement imposé sur le flanc gauche de la défense de l’ASSE. Le jeune Ghanéen, ambitieux et travailleur, revient sur son adaptation, ses objectifs et son envie de marquer la saison sous le maillot vert.

Arrivé cette saison à l’ASSE en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan ne regrette rien de son arrivée dans le Forez. Le latéral gauche de 23 ans explique avoir fait un choix réfléchi pour progresser : « J’ai fait ce choix parce que je savais qu’en venant ici, j’allais progresser et avoir du temps de jeu. Je ne regrette pas, c’est vrai que nous sommes en Ligue 2, mais c’est un club qui veut jouer en Ligue 1. L’objectif est clair : aider l’équipe à monter. »

Conscient de la forte attente autour du club, Annan salue la qualité de l’environnement stéphanois : « Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, tout le monde m’a bien accueilli. C’est un plaisir d’être ici. »

Un profil travailleur et ambitieux pour l'ASSE

Déterminé à s’imposer, le Ghanéen évoque la confiance que lui accorde Eirik Horneland, son entraîneur : « Le coach me demande d’être un moteur dans ma zone, sur le côté gauche, et de me battre de la première à la dernière minute. »

Aux côtés de joueurs expérimentés comme Zuriko Davitashvili, Annan apprécie les automatismes qui se créent au fil des matchs : « C’est vrai que Zuriko aime bien demander dans les pieds. On s'adapte l'un à l'autre et on se comprend de mieux en mieux, il y a de bonnes connexions sur le terrain entre nous maintenant. »

Sur le plan défensif, le jeune latéral reconnaît que tout n’est pas encore parfait mais reste confiant : « On travaille beaucoup à l’entraînement pour corriger nos erreurs. Nous sommes naïfs. On fait trop d'erreurs, il faut être plus malin. »

Une saison charnière avant la Coupe du Monde

Déjà international espoir, Ebenezer Annan garde dans un coin de sa tête la perspective d’une participation à la prochaine Coupe du Monde avec le Ghana : « J’espère que je pourrai représenter mon pays lors de la prochaine Coupe du Monde. C’est un rêve d’enfant, le rêve de tous les footballeurs. »

Pour cela, il sait qu’une grande saison sous le maillot vert serait la meilleure vitrine possible. Ambitieux, travailleur et déjà bien intégré, Ebenezer Annan symbolise la jeunesse conquérante d’une ASSE en quête de remontée.

