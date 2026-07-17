L'arrivée de Ian Cathro à l'ASSE bouscule les codes. Après l'échec Eirik Horneland et l'intérim de Philippe Montanier, le technicien écossais applique déjà ses méthodes à l'Etrat.

L'échec Eirik Horneland aura sans doute laissé quelques traces dans le Forez. Sa signature annonçait pourtant un football total, offensif et spectaculaire. Mais que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, le technicien norvégien n'a jamais réussi à imposer sa vision auprès de ses joueurs.

Le technicien a notamment été pointé du doigt pour la rigidité de ses méthodes d'entraînement, alors portées sur l'intensité, le rythme, le jeu court, la maîtrise des petits espaces et de la relance propre."Avec Eirik Horneland, chaque semaine se ressemblait énormément", analyse Romain, rédacteur pour Peuple Vert, dans notre dernier live mercato. "Il y avait beaucoup de ballon, mais c'était surtout des répétitions de gammes. Il était persuadé qu'en répétant encore et encore, ça finirait par rentrer."

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Une ligne de conduite restée intacte tout au long de son passage à l'ASSE. Et le résultat est clair : les Verts n’ont jamais su appliquer ses idées et le bilan n'a pas été à la hauteur des attentes. Un manque d'adaptabilité qui a conduit l'entraîneur à son limogeage en janvier 2026.

Cathro à contre-pied du dogme d'Horneland à l'ASSE

Pour lui succéder, Saint-Étienne a d'abord misé sur Philippe Montanier. Mais c'est désormais au tour de Ian Cathro de mener à bien le projet porté par Kilmer Sports. Et sur les terrains de l'Étrat, le technicien écossais impose déjà un style bien différent de son prédécesseur norvégien.

"Je n'ai pas l'impression que l'on soit sur une préparation classique, avec du vélo dans les bois et tout ce que l'on connaît", souligne Romain. Le coach écossais, passé par Estoril, préfère les séances ludiques aux séances traditionnelles. "Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de travail avec ballon. Les retours que l'on a, c'est que les séances sont à la fois ludiques et très intensives (...) Ce qui ressort, c'est qu'il y a davantage de variété que sous Horneland, même si l'on reste sur une préparation très axée sur le ballon."

Mais Ian Cathro ne devra pas faire la même erreur qu'Eirik Horneland. Car en Ligue 2, les idées seules ne suffisent pas. L'exigence de ce championnat impose, avant tout, une adaptabilité à toute épreuve.

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