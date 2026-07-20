Promu en Ligue 2, le FC Sochaux retrouvera l'ASSE dès la première journée du championnat, le 8 août à Bonal. Avant ce rendez-vous, Mathieu Peybernes, défenseur central sochalien passé à deux reprises dans le viseur des Verts, a appelé son club à garder les pieds sur terre malgré l'engouement autour de son retour dans le monde professionnel.

Le retour du FC Sochaux en Ligue 2 suscite de nombreuses attentes chez les supporters doubistes. Une ferveur que Mathieu Peybernes préfère toutefois canaliser. Dans un entretien accordé à L'Est Républicain, le défenseur central, ciblé par l'ASSE lors des mercatos de 2012 puis de 2020 sans que ces pistes n'aboutissent, a tenu un discours empreint de prudence. Les Lionceaux retrouveront justement les Stéphanois dès la première journée de championnat, le samedi 8 août à 20h45, dans une affiche qui opposera deux clubs historiques du football français.

Mathieu Peybernes appelle Sochaux à rester lucide

Le défenseur de 34 ans estime que le statut du FC Sochaux peut parfois créer des attentes démesurées. "Le problème, c'est le standing du club. Les gens pensent qu'on arrive juste derrière les cinq gros que sont Saint-Etienne, Nantes, Metz, Montpellier et Reims. Mais on sera juste un promu et il faudra bien avoir cela en tête." Pour Peybernes, le maintien doit rester la priorité absolue malgré le prestige du club franc-comtois.

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L'ancien Brestois insiste sur la nécessité de construire dans la durée. "Notre objectif sera de maintenir le club le plus rapidement. Ce n'est pas un manque d'ambition. Cette saison va être capitale pour stabiliser le club et on verra ce qu'on peut faire dans les années à venir." Un discours mesuré qui contraste avec l'enthousiasme entourant le retour de Sochaux en Ligue 2.

Un premier test pour l'ASSE

Mathieu Peybernes n'écarte pas les rêves d'accession, mais refuse de s'emballer. "On rêverait tous de faire comme Le Mans et d'aller directement en Ligue 1, mais il faut être vachement tempéré là-dessus et bien travailler." Le défenseur rappelle ainsi que la réussite d'un promu passe avant tout par une saison solide et maîtrisée.

Pour l'ASSE, ce déplacement à Bonal constituera le premier rendez-vous officiel de l'exercice 2026-2027. Les Verts savent déjà qu'ils affronteront un adversaire porté par son public mais conscient de la difficulté de son retour en Ligue 2. Les déclarations de Mathieu Peybernes donnent le ton : Sochaux abordera cette saison avec humilité, sans renoncer à ses ambitions à plus long terme.