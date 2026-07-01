C'est un été particulièrement agité qui débute pour la section féminine de l'ASSE. Confrontées à une véritable vague de départs ces dernières semaines, avec les pertes successives de joueuses cadres comme Chloé Tapia, Morgane Belkhiter ou encore tout récemment la gardienne internationale espoirs Alice Pinguet, les Vertes se retrouvent face à un immense chantier. Mais, il y a néanmoins une saison à préparer en Seconde Ligue. Les stéphanoises connaissent l'un de leur adversaire de la préparation estivale.

Le staff de l'ASSE va devoir s'activer sur le marché des transferts pour rebâtir un effectif compétitif. Mais pas le temps de gamberger, car la reprise approche et le programme de l'été commence déjà à se dessiner.

Alors que les dirigeants s'affairent en coulisses pour dénicher les futures recrues de l'ASSE, les premières échéances de la préparation estivale se dévoilent. D'après le calendrier publié par l'AJ Auxerre pour son équipe féminine, les Stéphanoises connaissent la date à laquelle elles joueront face aux bourguignonnes durant la préparation. Ce sera le 15 août à Montceau-les-Mines. Les deux clubs se retrouveront plus tard en championnat

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un premier test estival face à l'AJ Auxerre pour l'ASSE

Les joueuses de l'ASSE croiseront en effet le fer avec l'AJ Auxerre au cours de leur préparation. Ce duel face aux Auxerroises sera l'occasion parfaite pour le staff technique de procéder à une grande revue d'effectif. Mais aussi d'intégrer les nouvelles têtes qui composeront l'équipe cette saison. Tout cela dans le but de mettre en place les premiers principes de jeu.

Les Vertes devront rapidement trouver des automatismes malgré les nombreux changements attendus au sein du onze de départ. Pour les supporters stéphanois, ce premier rendez-vous. D'autres rencontres amicales devraient être officialisées très prochainement par le club pour compléter ce programme de reprise. La reconstruction est officiellement lancée ! En espérant que des arrivées soient également très vite annoncée à l'ASSE