Le nouveau maillot domicile de l’AS Saint-Étienne ne se contente pas d’être un hommage à l’histoire stéphanoise. Il est aussi le symbole d’une transformation écoresponsable portée par l’équipementier Hummel et soutenue par le club. Comme pour les saisons précédentes, le textile est fabriqué avec la technologie ECO8. Explications...

« Aujourd’hui, ce ne sont plus uniquement les maillots qui sont produits ainsi, mais l’ensemble des tenues », précise Michaël Didier, manager marketing de Hummel France, via des propos rapportés par Le Progrès. Cette démarche environnementale s’inscrit dans la droite ligne du projet « Vert l’Avenir » porté par l’ASSE, avec une volonté affirmée d’aligner performances sportives, responsabilité sociétale et fierté territoriale.

Maillot de l'ASSE : entre histoire, design et modernité

Le cru 2025-2026 ne déroge pas à la règle. Après les références aux 7 collines stéphanoises la saison dernière, le nouveau maillot met à l’honneur les piliers du patrimoine local : la mine, la rubanerie, la gare, le stade Geoffroy-Guichard ou encore les transports. Ces symboles sont imprimés sous forme de pictogrammes sur les deux faces de la tunique.

« Il s’agissait encore une fois de mettre en avant le savoir-faire du territoire et l’histoire. Un mélange de tradition avec le vert et plus de modernité grâce aux manches blanches », explique Michaël Didier. Ces fameuses manches blanches, nouveauté marquante, sont décorées de motifs architecturaux inspirés de La Platine, bâtiment emblématique de la Cité du Design.

La styliste Léa Bourgier, originaire de Saint-Étienne et collaboratrice régulière du club, a insufflé toute sa sensibilité artistique à ce design unique. Elle s’est notamment inspirée de la 13e Biennale du Design pour enrichir cette création de sens et de symboles visuels. Ce maillot se veut donc un véritable pont entre tradition industrielle et création contemporaine.

Un succès populaire toujours au rendez-vous

Au-delà de l'engagement écologique et symbolique, l’ASSE reste un club particulièrement performant en termes de ventes de maillots, malgré sa présence en Ligue 2. En 2023-2024, 25 000 tuniques ont été écoulées. Un chiffre encore en hausse la saison suivante avec plus de 26 000 maillots vendus en 2024-2025.

Le club se classe ainsi cinquième en France dans ce domaine, derrière le PSG, l’OM, l’OL et Lens. Le maillot domicile concentre à lui seul 66 % des ventes, preuve de l’attachement des supporters aux couleurs iconiques du club.

Une identité locale portée haut

Ce maillot écolo est respectueux de l’environnement, riche de symboles et ancré dans l’identité stéphanoise. Il s’impose comme bien plus qu’un simple équipement sportif. Il est le reflet de l’ambition de l’ASSE. Objectif : construire un avenir durable et populaire, à l’image de ses valeurs historiques.

Et cette tunique pourrait bien accompagner les Verts dans leur quête de remontée en Ligue 1. Une chose est sûre : c’est un maillot qui a du sens, et qui donne envie de le porter avec fierté.