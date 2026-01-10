Les 16es de finale de la Coupe de France ont débuté ce samedi avec huit rencontres disputées entre 15h30 et 18h. Une première journée marquée par l’entrée en lice de plusieurs clubs de Ligue 1 et par des déplacements toujours périlleux sur les terrains de divisions inférieures.

Cette première salve a permis de mesurer l’écart entre niveaux, mais aussi la capacité de certains clubs amateurs ou semi-professionnels à résister face à des écuries professionnelles. Strasbourg, déstabilisé par le départ de son coach Rosenior, jouait gros du côté d'Avranches. Le Puy, représentant ligérien, accueillait des Rémois qui viennent de doubler l'ASSE au classement de Ligue 2. Ne reste que la rencontre Sochaux-Lens qui a été reporté à demain, suite aux intempéries.

Montreuil passe du rêve à la désillusion

Ce samedi de Coupe de France a d’abord été marquée par la fin d’un très beau parcours amateur. Le FC Montreuil a vu son rêve s’éteindre face à l’Amiens SC, battu 4-2 malgré une entame parfaite et un but inscrit dès la première minute. Rapidement repris puis dépassés avant la pause, les Montreuillois ont subi le réalisme froid des Picards, auteurs de quatre buts sur leurs premières opportunités. Réduits à dix en fin de rencontre, les joueurs du 9-3 quittent néanmoins la compétition avec les honneurs, forts d’un parcours salué.

Dans un autre duel déséquilibré sur le papier, l’AS Monaco a, elle aussi, dû s’employer pour éviter le piège tendu par l’US Orléans. En infériorité numérique avant la pause, les Monégasques ont longtemps souffert mais ont su faire la différence grâce à l’efficacité de Folarin Balogun, puis au doublé décisif de George Ilenikhena dans le dernier quart d’heure. Courageux et entreprenants, les Orléanais ont réduit l’écart en toute fin de match, sans parvenir à inverser le scénario, et sortent avec de réels regrets.

Bastia pourra se concentrer sur le maintien après son élimination en coupe de France

À Furiani, le verdict a été plus net. Le SC Bastia a vu son aventure s’arrêter après une défaite 2-0 face à l’ESTAC Troyes. Malgré de l’engagement et quelques situations intéressantes, les Bastiais ont payé cher leurs erreurs, sans réussir à rivaliser avec le réalisme troyen. L’expulsion de Juan Guevara en seconde période a encore compliqué la tâche des Corses, désormais contraints de se recentrer pleinement sur le championnat et la lutte pour le maintien.

L'une des qualifications la plus disputée de la journée est revenue au Toulouse FC, au terme d’un scénario à suspense face à l’Angers SCO. Longtemps dominateurs, les Violets avaient ouvert le score par Hidalgo avant d’être rejoints dans les dernières minutes sur un penalty transformé par Sbaï. Plus solides et plus précis lors d’une longue séance de tirs au but, les Toulousains ont fini par faire la différence et décrochent leur billet pour les huitièmes de finale.

Haut-Lyonnais a fait trembler Lorient !

La soirée de seizièmes de finale a ensuite souri au Stade Lavallois, solide et appliqué sur la pelouse du FC Istres. Bien organisés défensivement et efficaces en transition, les Mayennais ont fait la différence après la pause, Julien Maggiotti concluant une action initiée par une frappe sur la barre. Malgré une possession plus importante et plusieurs tentatives, notamment signées Aymane Nassiri, les Istréens n’ont jamais réellement trouvé la solution.

Dans un tout autre contexte, le FC Lorient a dû s’employer pour venir à bout des Hauts Lyonnais sur une pelouse rendue délicate par les conditions climatiques. Surpris sur corner en première période, les Merlus ont réagi grâce à Bamba Dieng, buteur juste avant la pause puis décisif au retour des vestiaires. Plus maîtres du jeu ensuite, ils ont fini par se mettre à l’abri en fin de match avec une réalisation de Koné, au terme d’une rencontre longtemps indécise.

Strasbourg puissance 6, Olliero élimine Le Puy aux tirs au but !

À l’inverse, le RC Strasbourg n’a laissé aucune place au suspense face à l’US Avranches. Très en vue dès les premières minutes, les Alsaciens ont rapidement pris le large grâce à une première période de grande qualité, marquée par les réalisations de Panichelli, Enciso et Moreira. Julio Enciso, auteur d’un doublé, a parfaitement concrétisé la nette domination strasbourgeoise dans un match contrôlé de bout en bout.

Enfin, la confrontation entre le Le Puy Foot 43 et le Stade de Reims a basculé dans un scénario bien différent. Sous une neige de plus en plus dense, les deux équipes se sont neutralisées au terme du temps réglementaire, malgré un penalty manqué par Rodrigues pour les Ponots et plusieurs occasions rémoises. Aucun but n’ayant été inscrit, la qualification s’est finalement jouée lors de la séance de tirs au but. A ce jeu là, c'est Reims, et surtout Alexandre Olliero, qui a été le plus fort et poursuit l'aventure ! Le gardien Rémois, après avoir stoppé un penalty pendant la rencontre, en a repoussé 3 sur 3 lors des tirs au but !

Coupe de France : Les résultats du samedi 10 janvier