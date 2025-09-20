L’ASSE retrouve son Chaudron, trois semaines après le match nul 1-1 face à Grenoble. Les Verts reçoivent Reims pour le compte de la 6ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland a une nouvelle fois dû composer avec plusieurs absences durant cette semaine au milieu. Voici la composition que devrait choisir le coach norvégien pour cette partie.

Durant la trêve internationale, Mahmoud Jaber a été éloigné des pelouses de l'Étrat pendant plusieurs jours. L’international israélien avait pu prendre part à la rencontre à Clermont mais a de nouveau vu sa semaine être adaptée. L’incertitude concernant la présence de l’Israélien dans le groupe planait encore en cette fin de semaine. Il devait être testé ce vendredi, comme Zuriko Davitashvili. Touché, le Géorgien avait déclaré forfait avant le déplacement en Auvergne et s’est entraîné individuellement cette semaine.

Aïmen Moueffek, qui devait encore manquer plusieurs semaines de compétition, s’entraîne également à part. Eirik Horneland a annoncé en conférence de presse qu’il pourrait être de retour dès mardi, à Amiens, contrairement à la semaine dernière où il ne le voyait pas revenir d’ici la trêve, mi-octobre. Le milieu marocain s’est blessé fin août dernier face à Grenoble. Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont de retour dans le groupe d’Eirik Horneland après leurs blessures à la cheville.

La maladie circule à l’Étrat. Florian Tardieu a été malade plusieurs jours durant la trêve et a fait son retour juste avant de jouer face à Clermont. Touché par le Covid, le natif d’Istres avait manqué plusieurs séances collectives avant cette rencontre. Deux autres joueurs ont été malades cette semaine : Irvin Cardona et Mickaël Nadé ont manqué quelques entraînements mais postulent pour la rencontre. Un nouveau coup dur a frappé l’ASSE, ce jeudi. Luan Gadegbeku s’est blessé et a été aperçu avec des béquilles et une botte de protection ce vendredi. Ce qui acte son forfait pour la rencontre face à Reims et probablement pour les prochaines semaines.

En plus de ses absents et incertains au milieu, l’ASSE doit toujours faire sans Pierre Ekwah. L’ancien Nantais, acheté définitivement par les Verts, n’a toujours pas retrouvé le Centre Sportif Robert-Herbin. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont revenus avec le groupe après le mercato. Si les deux joueurs sont bien à disposition du coach norvégien, Eirik Horneland ne les a pas retenus pour cette rencontre.

Une défense au complet pour Horneland

Dans le but stéphanois, Eirik Horneland ne change pas ses plans et alignera de nouveau Gautier Larsonneur. Le portier passé par Valenciennes a récemment prolongé pour deux saisons supplémentaires, preuve que l’ASSE compte bien sur son capitaine pour les années à venir.

Eirik Horneland pourra compter sur tous ses joueurs en défense. Le coach stéphanois a vu cependant deux retours dans son groupe à l’entraînement cette semaine. Touchés au pied à quelques jours d’intervalle, Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont à disposition du Norvégien après avoir manqué plusieurs semaines de compétition. En l’absence du Ghanéen sur le couloir gauche, Maxime Bernauer avait pris le relais. L’ancien du PFC devrait à nouveau être titularisé ce soir face à Reims. Eirik Horneland ne compte pas prendre de risque avec Annan avant d’enchaîner trois matchs en sept jours.

À droite, si Dennis Appiah est de retour, Joao Ferreira s’est installé comme titulaire et devrait débuter face à Reims. Les Verts devraient également continuer d’aligner la paire Chico Lamba – Mickaël Nadé dans l’axe. Eirik Horneland devrait aligner la même ligne défensive pour la troisième fois consécutive.

L’ASSE doit faire attention au milieu

Si Eirik Horneland voit plusieurs retours en défense, il continue de composer avec des incertitudes au milieu. Aïmen Moueffek est bientôt de retour, Mahmoud Jaber s’est entraîné individuellement durant la semaine et figure dans le groupe. En sentinelle, le Norvégien souhaitait, comme à Clermont, se tourner vers Luan Gadegbeku. Le jeune milieu stéphanois s’est cependant blessé ce jeudi à l’entraînement et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

L’ASSE devrait donc aligner le même trio que lors de la seconde mi-temps en Auvergne, le week-end dernier. Malgré une semaine adaptée, Mahmoud Jaber devrait pouvoir tenir sa place ce samedi aux côtés de Florian Tardieu. Auteur d’une bonne entrée à Clermont, Igor Miladinovic devrait être le 3ème titulaire au milieu ce soir suite à l’absence de Gadegbeku. Les Stéphanois, diminués au milieu, devront faire attention aux temps de jeu de chaque joueur dès ce samedi. Les Verts entament une semaine à trois matchs et enchaîneront dès mardi, à Amiens.

Stassin et Duffus alignés ensemble ?

L’attaque stéphanoise n’est pas épargnée non plus par les pépins. Irvin Cardona a été malade cette semaine, tandis que Zuriko Davitashvili s’est entraîné à part suite à sa gêne musculaire. Le Géorgien, absent à Clermont, est de retour dans le groupe mais ne devrait pas débuter, tout comme Irvin Cardona. Buteur en Auvergne, Augustine Boakye devrait quant à lui enchaîner une nouvelle titularisation, sur le couloir droit cette fois-ci.

À gauche, Eirik Horneland devrait offrir à Joshua Duffus sa troisième titularisation de la saison. L’ancien buteur de Brighton avait démarré en trombe avec un but face à Rodez dans le Chaudron, avant de se montrer plus discret face à Grenoble deux semaines plus tard. Enfin, en pointe, Lucas Stassin devrait retrouver une place de titulaire. Décisif sur les deux buts marqués face à Clermont, le Belge a rassuré sur son état d’esprit après une fin de mercato mouvementée.