L'ASSE reçoit le Stade de Reims ce samedi à 20h à Geoffroy Guichard. Un match qui compte pour la sixième journée de ligue 2. Ce midi se tenait la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Voici les mots du joueur stéphanois qui s'est présenté.

Maxime Bernauer (défenseur de l'ASSE) : "Tout se passe bien. Les résultats suivent. Mon cas personnel passe après l'importance des résultats de l'équipe. Pour l'instant, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Pourvu que ça continue. C'est plus facile de jouer à un poste qui n’est pas le mien dans une équipe qui a le ballon. Et ça permet aussi de s'adapter par rapport à mes qualités, de rentrer un peu plus à l'intérieur pour être un peu plus au cœur du jeu. Ça reste du foot. Tant que je suis sur le terrain et que je prends du plaisir, c'est le plus important.

Son acclimatation au poste d'arrière gauche : "Les 15 premières minutes du match de Grenoble, j'ai jaugé. Je ne savais pas forcément comment jouer. Au fur et à mesure du match, j'ai pris le match un peu à mon compte. Il y a des angles de passes différents, avec un placement qui peut être aussi gênant pour l'adversaire. Ce n'est pas commun d'avoir un droitier à gauche qui rentre à l'intérieur. On a un football où on veut imposer notre foot et ça en fait partie. Je pense que c'est plus aux adversaires de s'adapter à ça aujourd'hui.

"Je prends du plaisir parce que j'ai aussi une certaine liberté." (Bernauer sur son poste d'arrière gauche)

Je n’ai pas encore eu de gros ailiers qui m'embêtent en 1 contre 1. Grenoble c'est une équipe qui joue à 5 et là contre Clermont, il était droitier et rentrait intérieur. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, donc tant mieux. Il y a des joueurs qui ont été recrutés à ce poste-là et qui seront normalement meilleurs. Après, ça se passe bien pour l'instant. Le coach est plutôt satisfait. Les résultats suivent. Pour l'équipe, pour le club, pour le coach, pour moi-même, ça se passe plutôt bien, donc il faut que ça continue. Je prends du plaisir parce que j'ai aussi une certaine liberté.

Le coach ne me demande pas de jouer comme un vrai latéral gauche. Il sait très bien que je n'ai pas les qualités pour le faire. La première fois qu'il m'a mis là, il m'a dit tu joues comme tu veux. Je sais que tu es capable d'utiliser ta tête pour le faire et c'est ce que je fais depuis. J'arrive à prendre du plaisir. Il y a pas mal de ballons qui passent par le côté et ça me permet aussi d'être un peu plus libre, un peu plus haut de temps en temps sur le terrain pour aller combiner à l'intérieur. C'est différent, mais je prends du plaisir."

"Si le coach décide de me faire jouer là, ce ne sera pas un problème." (Bernauer, défenseur de l'ASSE)

Possible au milieu de terrain à l'ASSE ? "J'ai déjà joué là. J'aime vraiment bien jouer ce poste, surtout dans une équipe qu'a le ballon. Je suis à disposition du coach. Partout où il me met, je donne le maximum. Il fera ses choix. Au Paris FC, je jouais soit en six, soit dans une défense à trois avec un poste où je pouvais intégrer le milieu dans les phases de possession. C'est vrai que c'est un poste qui peut me correspondre. Si le coach décide de me faire jouer là, ce ne sera pas un problème."

Le coach ? "Il a évolué parce que l'effectif a évolué. Le coach en lui-même dans sa manière de faire, il a dû évoluer parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs sous ses ordres. Mais dans sa vision il a toujours été clair et s'il est toujours tenu. Aujourd'hui on voit que ça marche si on fait les choses correctement et tous ensemble.

Une série de trois matchs. C'est la première depuis le début de la saison. Il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. C'est une bonne chose pour nous d'en jouer deux à Geoffroy Guichard. Pour nous, en tant que joueurs, ce n'est pas dérangeant de jouer trois matchs dans la semaine.

Ça veut dire que les semaines d'entraînement sont plus courtes. Il faut qu'on arrive à faire un gros match ce week-end pour justement garder cette confiance et continuer sur cette série positive. Juste un petit mot pour l'équipe féminine. Ils ont un gros match ce week-end. Juste leur dire que toute l'équipe est derrière elles. On sait qu'elles ont connu les deux premiers matchs un peu compliqués. On espère qu'il y aura du monde pour aller les supporter."