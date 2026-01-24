L’ASSE s’inquiète pour Mahmoud Jaber et Chico Lamba après la défaite à Reims. Battus 1-0 par le Stade de Reims, les Verts ont quitté la pelouse avec plus qu'une défaite. Deux joueurs sont sortis sur blessure et Eirik Horneland a livré un premier point médical en zone mixte, encore très prudent.

La défaite de l’AS Saint-Étienne à Reims laisse un goût amer. Les Verts ont longtemps résisté mais ont fini par céder sur la plus petite des marges. Au-delà du résultat, ce sont surtout les blessures qui inquiètent le staff stéphanois. Mahmoud Jaber et Chico Lamba n’ont pas pu aller au bout de la rencontre, obligeant Eirik Horneland à ajuster ses plans en cours de match. Une situation frustrante dans un contexte déjà tendu.

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de l’ASSE s’est exprimé en zone mixte. Sans chercher à dramatiser, le technicien norvégien a reconnu son manque de visibilité. Les premières sensations ne permettent pas encore d’établir un diagnostic clair et le club avance avec prudence avant d’en savoir davantage.

ASSE : flou autour de la blessure de Chico Lamba

Concernant Chico Lamba, l’incertitude est totale. Le défenseur stéphanois est sorti touché, mais la nature exacte de sa blessure reste inconnue. Le staff médical lui a mis une poche de glace sur l'ischio droit à sa sortie du terrain. Une blessure musculaire ? Eirik Horneland a expliqué ne pas avoir encore eu le temps d’échanger avec son joueur après la rencontre. À chaud, impossible donc de dire s’il s’agit de simples crampes ou d’un problème musculaire plus sérieux.

Cette situation laisse le staff dans l’expectative. Chico Lamba revenait depuis deux matchs et est un pilier de la défense stéphanoise. Une indisponibilité prolongée viendrait fragiliser un secteur déjà sous tension. Le club attend désormais un premier retour médical avant de communiquer davantage. La prudence est de mise, d’autant que les sensations d’après-match peuvent parfois être trompeuses.

Mahmoud Jaber touché aux adducteurs

La situation est en revanche plus claire pour Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain souffre des adducteurs, une blessure confirmée par Eirik Horneland après la rencontre. Des examens médicaux sont programmés dès le lendemain afin d’évaluer précisément la gravité de la lésion. C’est seulement à l’issue de ces tests que le staff pourra estimer la durée d’indisponibilité du joueur. Quoi qu'il en soit la durée de l'absence devrait être de plusieurs semaines.

Les adducteurs sont une zone sensible, souvent délicate à gérer sur la durée. Une reprise trop rapide pourrait entraîner une rechute.

Le mercato de l’ASSE en toile de fond

Ces deux blessures pourraient avoir des répercussions au-delà du terrain. Interrogé sur une éventuelle incidence sur le mercato, Eirik Horneland est resté mesuré. Le coach stéphanois a reconnu que la situation pourrait influencer certaines décisions, mais seulement après réception des résultats médicaux. Pour l’instant, aucune conclusion hâtive n’est tirée.

Le club attend d’y voir clair avant d’envisager un ajustement de l’effectif. L’ASSE avance étape par étape, consciente que la défaite à Reims pourrait laisser des traces si les absences se confirment. Les prochains jours seront donc déterminants pour la suite de la saison… et peut-être pour la fin du mercato.