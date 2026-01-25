L'ASSE se déplaçait à Reims ce samedi à 20h pour y affronter le Stade de Reims. Les Verts se sont inclinés 1-0. Voici les tops et flops de cette rencontre.

Victorieux le week-end passé contre Clermont 1-0, les Verts voulaient enchaîner avec un succès à Reims, concurrent pour la montée. Mais ce sont les Rémois qui sont sortis vainqueurs 1-0.

Relégués l’an passé à l’issue de la saison de Ligue 1, l’ASSE et Reims sont des candidats légitimes à la remontée dans l’élite. Le match s’annonce donc électrique. Et effectivement, il part fort.

Beaucoup d’envie dans ce Reims-ASSE

Dès la 2ᵉ minute, après un centre repoussé côté gauche de Ben Old, Reims accélère sur un contre rapide mené par Martial Tia. Gautier Larsonneur sort et accroche le Rémois. Le capitaine écope d’un carton jaune et est bien heureux !

Les Verts auront quelques situations par l’intermédiaire de Boakye mais à chaque fois Jaouen est impeccable dans ses buts. 0-0 à la pause.

Reims s’en sort !

La seconde période bascule rapidement en faveur des Verts. À la 55ᵉ minute, Martial Tia est expulsé directement après un pied haut dans le visage de Nadir El-Jamali venu défendre dans sa surface. Pourtant, ce sont bien les Rémois qui vont ouvrir la marque.

Abdoul Koné déborde côté droit, élimine Ben Old centre pour Hafiz Ibrahim, qui conclut du pied gauche. L’ASSE s’incline 1-0.

LES TOPS DE L’ASSE

Kevin Pedro

Nouvelle titularisation pour le jeune Stéphanois ce samedi à Reims. Dans son couloir droit, il était opposé au virevoltant Nakamura. Un gros client qu’il a su contenir tout au long de la rencontre. Il enchaîne les bonnes performances et devient un titulaire indiscutable au fil des semaines !

Aïmen Moueffek

Le Marocain a été essentiel dans le cœur du jeu vert. Avec sa capacité à éliminer balle au pied et sa volonté de bien faire, Moueffek a fait des différences et du mal à Reims. Il a su accélérer le jeu des Verts, mais ce dernier n’aura pas pu changer l’issue du score, lui qui est sorti à l’heure de jeu !

LES FLOPS DE L’ASSE

L’entrée de Ferreira

Il faisait son retour depuis fin novembre. Le portugais entré en jeu en défense centrale pour les 20 dernières minutes a été en grande difficulté. Il est en partie fautif sur le but des Reims. Ce n’est pas la première fois qu’il est aligné au centre de la défense et qu’il montre de grandes difficultés à occuper ce poste, lui qui est latéral de formation.

Mauvaise opération

Troyes avait perdu et le Red Star avait concédé un nul. Les Verts pouvaient donc recoller avec ces deux équipes en battant Reims derrière eux au moment du coup d’envoi. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, les Verts ne sont plus troisièmes mais quatrièmes. Prochain rendez-vous contre Boulogne à la maison samedi prochain. Et Montpellier la semaine suivante à Geoffroy- Guichard. Un seul objectif : 6 points sur 6 désormais.

Eirik Horneland

Le coach stéphanois a une nouvelle fois pas réalisé les bons choix ce samedi soir. D’abord en choisissant de placer Ferreira au poste de défenseur central alors que Pedro pouvait occuper ce rôle. Point d’interrogation aussi sur les changements intervenus à la dernière minute : Duffus et Miladinovic qui entrent en fin de rencontre. Alors que les Verts étaient menés, les remplacements auraient dû intervenir bien plus tôt ! Mais ce n’est pas la première fois cette saison que ces choses arrivent !

Quentin Verchère