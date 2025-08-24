Une semaine après avoir enflammé Geoffroy-Guichard face à Rodez, l’ASSE se déplaçait à Boulogne pour la 3ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts, relégués il y a trois mois seulement, avaient pour mission de confirmer leur spectaculaire succès contre Rodez (4-0) et d’enchaîner afin d’installer une dynamique positive. Voici le tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert.fr.

À Laval, lors de la première journée, certains Stéphanois avaient déjà montré de belles choses. Aïmen Moueffek, rayonnant dans l’entrejeu, s’était distingué, tout comme le trio offensif qui avait chacun trouvé le chemin des filets. En revanche, Mickaël Nadé, en difficulté en Mayenne, avait été attendu au tournant et avait su se racheter lors du match face à Rodez.

Ce déplacement à Boulogne représentait donc un nouveau test pour la bande à Horneland. Après avoir reçu Rodez devant plus de 33 000 personnes, l'ASSE se déplaçait dans un stade plus petit. Mais, l'enjeu étaient bien le même, prendre le plus de points possibles.

Un match difficile pour l'ASSE

L’AS Saint-Étienne entame le match avec le pied sur le ballon et fait face à un bloc de Boulogne très bas sur la pelouse. Peu d’occasions sont à noter, la plus franche intervient à la 42ème minute par l’intermédiaire de Boakye. A la suite d’un coup franc de Davitashvili repoussé par le portier adverse, l’attaquant ghanéen a quelques centimètres des cages tente une reprise du gauche, mais celle-ci s’envole au-dessus de la barre. À la pause, le score reste nul et vierge.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne montre un autre visage. Sur un coup franc de Davitashvili, Cardona est trouvé dans la surface. Mais sa tête attrape le poteau. L’ASSE pousse, et va être récompensée. À la suite d’une combinaison sur corner, Moueffek sert l’attaquant géorgien qui enrhume la défense adverse et déclenche une frappe lourde qui trompe Koné : 1-0 pour les Verts. Le score ne changera plus, l'ASSE s’impose 1-0 !

Les tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

L’ancien joueur de Bordeaux a réalisé un très bon match ce samedi. Sur son côté gauche, il aura fait très mal à Boulogne. Et c’est assez logiquement qu’il trouvera la faille à la 74ème minute ! Le Géorgien a inscrit son deuxième but depuis le début de la saison !

Les changements d’Horneland

Le coach stéphanois a bien réagi face au bloc bas boulonnais. Notamment avec les entrées de Duffus et Cardona qui auront énormément apporté. Les deux hommes ont su apporter de la profondeur et se seront montrés très dangereux.

Aimen Moueffek

Le milieu de terrain des Verts aura réalisé un match plein. Il est même passeur décisif sur le but stéphanois. A la récupération comme à la projection, Moueffek était partout dans l’entre-jeu de l’ASSE. Il continue son bon début de saison !

Les flops de l’ASSE

Augustine Boakye

Titularisé sur le flanc droit de l’attaque stéphanoise, Boakye auteur d’un bon début de saison, n’a pas été en jambe ce samedi soir. En manque d’inspiration, le Ghanéen a même loupé une énorme situation avant la pause. Nul doute qu’il aura à cœur de se racheter très vite !

La première mi-temps

Les Verts ont eu 45 premières minutes compliquées face à une équipe de Boulogne bien en place. Les Stéphanois avaient du mal à se montrer dangereux malgré une grosse possession du ballon. Mais l’essentiel est là : la victoire. Ce qui signifie que les hommes du Forez sont premiers de Ligue 2. Prochain rendez-vous samedi 30 août prochain à 20 h contre Grenoble à Geoffroy-Guichard !

Quentin Verchère