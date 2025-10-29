L’ASSE a signé contre Pau sa plus large victoire depuis 1985. Un exploit qui rappelle que Geoffroy-Guichard est encore capable d’embraser ses fidèles.

Ce mardi soir, les supporters stéphanois ont vécu une soirée que beaucoup n’avaient jamais connue. En atomisant Pau 6-0 à domicile, l’AS Saint-Étienne a non seulement engrangé trois points précieux dans la course à la montée, mais surtout marqué un grand coup sur le plan symbolique.

Une victoire historique à Geoffroy-Guichard

Jamais depuis près de quarante ans les Verts n’avaient signé une victoire aussi large en compétition officielle. Le Chaudron, en fusion, a retrouvé ce souffle de légende, celui des grandes heures européennes et des ambiances bouillantes d’antan.

Une performance qui réveille les souvenirs de 1985

Il faut remonter au 26 janvier 1985 pour retrouver trace d’un tel carton. Ce jour-là, l'ASSE écrasait le FC Gueugnon 7-0 en Division 2. Une rencontre marquée par un triplé du légendaire Roger Milla et les buts de Bellus (doublé), Peycelon et Oleksiak. L'équipe dirigée par Henryk Kasperczak avait offert à ses 8 464 spectateurs une démonstration offensive inoubliable. L’écart entre les deux exploits, 1985 et 2025, témoigne de la rareté d’un tel festival.

L'ASSE approche ses propres records

Un score proche de la plus large victoire de l'histoire de l'ASSE en championnat. En Division 1, la plus large reste la victoire 9-1 face au Stade de Reims le 25 aout 1971 et celle face à Sedan, 8-0, le 4 juin 1971.

À l'extérieur, la victoire à l'oM 3-10 restera dans les livres d'histoire. Elle date de septembre 1951. Une autre époque où les scores fleuves n'étaient pas rares.

Un déclic pour la saison de l'ASSE ?

Au-delà du score, c’est surtout le contenu du match qui a impressionné. Intensité, qualité technique, réalisme devant le but et engagement collectif : tous les ingrédients étaient réunis. Cette victoire pourrait marquer un tournant psychologique. Début de réponse au Stade Bauer ce samedi face au Red Star. L'ASSE sera attendue au tournant.